Cómo secar la ropa rápido sin calor, sin ruido y sin arruinarlas

Hay pocas cosas más frustrantes que tener que lavar ropa justo en medio de una semana húmeda y gris. La colgás, pasa un día, pasan dos, y sigue mojada o con olor a encierro. Sin embargo, hay un truco casero, barato y tan simple que parece mentira que funcione. Solo necesitás una toalla y un palo de escoba.

El método es sencillo, no requiere nada raro y te puede salvar cuando tenés que salir con una remera seca, cuando tu hijo se quedó sin uniforme o cuando simplemente no querés que la casa huela a “ropa mojada” durante tres días. No arruina las prendas, no gasta energía y no implica calor.

La cuestión está en aprovechar la capacidad de absorción de una toalla grande y seca. Lo que se hace es “envolver” la prenda húmeda en la toalla, apretarla bien tipo rollito para que absorba el exceso de agua. Después, colgás la ropa como siempre y se seca muchísimo más rápido.

Si querés potenciar el efecto, usá un palo de escoba para hacer presión, es decir, enrollás la prenda dentro de la toalla, apoyás el rollo en el piso, y rodás el palo por encima presionando, como si estuvieras haciendo un sushi gigante.

Este truco facilita el secado y reduce olores.

Otro plus es que reduce el riesgo de ese olor a humedad que se genera cuando la ropa tarda demasiado en secarse. Al quitar el exceso de agua desde el inicio, evitás que las fibras queden saturadas y se arruinen. Es ideal para jeans, remeras gruesas o cualquier prenda que tarda más de lo deseado en secarse por completo.