Meghan Markle anticipó las tendencias más importantes para la nueva temporada

Luego de un par de meses sin mucho movimiento, los Duques de Sussex - Harry y Meghan Markle - se embarcaron en un viaje a Colombia. Vinculado con el rol social de ambos, esta aventura los trajo hasta Sudamérica por cuatro días, con el fin de conocer diversas organizaciones, fundaciones y espacios creados por el gobierno colombiano.

Como siempre, la moda no se quedó fuera de la travesía y Meghan Markle reafirmó su estilo en cada aparición. Con más de siete looks durante estos cuatro días, la ex actriz anticipó las cinco tendencias claves para esta primavera. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sigue leyendo!

Camisa blanca

Meghan Markle deslumbra en Colombia con sus looks. Foto: Instagram @meghan.markle.official

Meghan Markle apostó por esta tendencia no una, sino ¡tres veces! La Duquesa de Sussex comenzó su segunda jornada en Colombia, luciendo camisa blanca de satén, falda midi pareo con estampado de puntos, y sandalias tanga. De mangas largas o cortas y del material que desees, esta prenda básica es el must-have para la primavera.

Sandalias planas

La Duquesa de Sussex confirmó las tendencias esenciales para esta primavera. Foto: Instagram @meghan.markle.official

Algo que nos quedó claro de la visita de la estadounidense a Colombia fue su amor por los zapatos cómodos. En específico, Meghan Markle confirmó que las sandalias planas y extremadamente simples son la tendencia para esta próxima temporada.

Color azul marino

Con elegancia y simpleza, Meghan Markle realizó un viaje por todas las premisas básicas de la primavera. Foto: Instagram @meghan.markle.official

Aunque Markle se decantó por infinidad de colores, nos quedamos con su look de arribo a Colombia, en el cual eligió un conjunto en azul marino. Este color es la estrella de la primavera y lo encontrarás en infinidad de prendas, desde pantalones hasta vestidos. ¿Ya cuentas con algún ítem en este tono?

Pantalones cropped

Vestidos, sandalias, camisas...¡y más! Foto: Instagram @meghan.markle.official

Para una de las visitas más especiales, Harry y Meghan Markle optaron por estilismos clásicos y todoterreno. La filántropa se apuntó por una clase de pantalones que serán furor: los cropped. Manteniendo la atemporalidad y la frescura, este modelo es esencial para la temporada, ya que te permitirá estar cómoda y en tendencia al mismo tiempo.

Vestidos estilo playeros

Recuerda sumar estas tendencias a tus looks durante la próxima temporada. Foto: Instagram @meghan.markle.official

Ya los vimos en varias famosas y ahora Meghan Markle terminó de afianzarlo. La celebridad realizó una de sus visitas enfundada en un vestido blanco, 100% playero y chic, junto sandalias, sombrero y gafas de sol. Luego de verla, confirmamos que los diseños de este estilo se unen a las tendencias indiscutidas para esta primavera,

¿Te gustan las premisas para esta nueva temporada?