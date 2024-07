Estas son las razones por las que tus plantas de interior siempre mueren

Si lo has intentado todo para que tus plantas sobrevivan, pero incluso las más resistentes no logran sobrevivir en tu hogar, no te rindas y mucho menos te desesperes, porque la clave está en entender sus necesidades.

Empatizá con tus plantas

Parece extraño, pero "ponerse en los zapatos" de una planta implica recrear su entorno natural en tu hogar. Considerá factores como la luz, la humedad y la temperatura para replicar las condiciones en las que normalmente prosperarían.

Buscar el lugar adecuado para tus plantas y brindarles atención es fundamental.

Foto: Freepik

El peligro de regar demasiado

El exceso de riego es una de las principales causas de muerte de las plantas de interior. Las raíces se pudren cuando hay demasiada humedad, y los hongos pueden atacar. Hojas amarillas y caídas son señales de alerta.

Dale a cada planta su riego adecuado

No todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua. Agrupalas según sus necesidades y verificá la humedad del sustrato antes de regar. Un medidor de humedad puede ser un gran aliado.

El riego adecuado es una de las principales alertas a tener en cuenta.

Fuente: Shutterstock

No te olvides de regar

Así como regar en exceso es perjudicial, dejar que las plantas se sequen también es dañino. Si ves que tus plantas están mustias o con hojas marrones, necesitan más agua. Aumentá el riego en primavera y verano y pulverizá las plantas que lo requieran.

Elegí la maceta correcta

El tipo y tamaño de la maceta son cruciales. Plantas que requieren humedad, como helechos, prefieren macetas que retengan el agua. Las suculentas, por otro lado, se desarrollan mejor en macetas porosas.

La falta de luz también mata

La oscuridad es igualmente perjudicial. Muchas plantas de interior necesitan luz para la fotosíntesis. Si no la reciben, pueden sufrir etiolación, desarrollando tallos débiles y hojas pálidas.

No te rindas: tu hogar puede estar lleno de vida verde

??????Fuente: Shutterstock

El sustrato adecuado

Cada planta necesita un sustrato específico. Las suculentas, por ejemplo, requieren un sustrato especial que drene bien. Además, recordá abonar el sustrato periódicamente para reponer los nutrientes.

Cuidado con el exceso de sol

Aunque las plantas necesitan luz, demasiada exposición directa al sol puede quemarlas. Hojas descoloridas o con agujeros indican exceso de luz. Colocá las plantas en lugares con luz indirecta.

Plagas: el enemigo oculto

Las plagas pueden invadir tus plantas incluso en interiores. Detectá signos de infestación y utilizá insecticidas ecológicos como el aceite de neem o el jabón potásico para combatirlas.

Con estos consejos, podrás identificar y corregir los errores que están llevando a tus plantas a la muerte. No te rindas, ¡llená tu hogar de vida y frescura!