Catherine Fulop mostró la nueva adquisición que tiene en su casa y la hace feliz

Catherine Fulop compartió con sus seguidores de Instagram la adquisición que incorporó a su casa para estar más fresca. La actriz se compró un ventilador de pie que tiene un sinfín de funciones y les contó a sus fans por qué deberían adquirirlo.

"En Verano o en cualquier época del año en mi hogar corre una brisa fresca, gracias a mi brisador Eco Power, en mi cocina nuestra alimentación saludable, con la freidora con aire y grill", contó Fulop sobre todos los electrodomésticos que tiene en su casa.

Cathy disfruta de sus productos. Instagram: fulopcatherine

La madre de Oriana y Tiziana Sabatini muestra en su día a día la gran cantidad de electrodomésticos que tiene y cuán contenta está con ellos. "Y no me olvido de mi compañero incondicional en mis viajes. mi termo que calienta el agua, realmente me facilita la vida!!! Los amo", agregó la celebridad a su publicación.

Catherine Fulop, sobre la importancia de comer huevos

"¿Cuántos huevos se pueden comer por día? El huevo es un alimento super poderoso pero víctima de mucha controversia. No hay estudios que demuestren que comer de 6 a 8 huevos diarios desmejoren la salud", comenzó su descargo Cathy.

Y cerró: "De hecho tengo un claro ejemplo de una persona super sana y fit (mi marido Ova) que desayuna 6 huevos todas las mañanas, en su mayoría claras y que en muchas ocasiones agrega mas huevos en otras de las comidas del día. Asique, que quieres que te diga... come los huevos que quieras, es un alimento riquísimo con un gran porcentaje de proteína, aminoácidos y ácidos grasos esenciales".