Jennifer Aniston apostó a un corte de pelo rejuvenecedor

Jennifer Aniston se despidió de su melena larga y le dio la bienvenida a un corte rejuvenecedor que promete convertirse en la nueva tendencia de la temporada. La actriz, conocida por su icónico cabello rubio, decidió apostar por un long bob, un clásico que nunca pasa de moda y que favorece a todo tipo de rostros.

El nuevo look de Aniston fue presentado en el PaleyFest LA 2024, donde la actriz deslumbró con un total look negro que resaltaba sus tonificados brazos y, por supuesto, su nuevo corte de pelo. El long bob de Aniston se caracteriza por su longitud a la altura de los hombros y por su raya lateral, un detalle que aporta un toque de sofisticación al look.

Long bob, el nuevo corte de Jennifer Aniston

Este cambio de look no ha hecho más que confirmar lo bien que lleva Aniston el paso del tiempo. A sus 55 años, la actriz luce radiante y fresca con este corte de pelo que le quita varios años de encima.

Si estás pensando en un cambio de look para la primavera, el long bob de Jennifer Aniston es una opción perfecta, ya que es un corte versátil que se puede peinar de muchas maneras diferentes.

Cómo es el long bob, el corte por el que apostó Jennifer Aniston

El long bob es un corte de pelo que se caracteriza por su longitud a la altura de los hombros y por su forma despuntada. Es un corte versátil que se puede peinar de muchas maneras diferentes, por lo que favorece a todo tipo de rostros y estilos.