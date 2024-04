Catherine Fulop reveló uno de sus secretos para estar impecable

Catherine Fulop acudió a una de sus historias de Instagram para mostrarles a sus millones de seguidores uno de sus trucos para tener el pelo lindo. La madre de Oriana y Tiziana Sabatini contó adonde va para cuidar su cabello.

"Cuando me preguntan dónde me hago mi pelo cuando vengo a Miami, porque me preguntan. Acá estamos, divinas", comenzó su descargo la miembro de Rebelde Way, en una peluquería de la mencionada ciudad estadounidense donde se hizo un tratamiento nutritivo para su cabello.

Catherine tiene 59 años.

"Es un tratamiento de hidratación de tres pasos, espectacular. Te hidrata, te protege. me lo dejó divino", agregó. En las imágenes que compartió se puede ver el pelo súper brilloso y sedoso de la actriz, lo que confirmó cada una de las palabras que pronunció.

Catherine Fulop y su pelo reluciente.

Tips para cuidarse el pelo