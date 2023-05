Arrancó Hot Sale y estas son las ofertas y promociones para aprovechar en viajes

Este mes llega una nueva edición de Hot Sale, la iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en la que participan cientos de empresas y marcas con ofertas y promociones. Este año, el evento de compras online también contará con una categoría dedicada a los viajes y al turismo.

El Hot Sale 2023 tendrá lugar el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de mayo y contará con la participación de 959 empresas y marcas líderes, que prometen traer importantes descuentos en miles de productos y servicios. Son varias las categorías que propone la CACE: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicios para todas aquellas personas que realicen sus compras en forma online.

Hot Sale trae descuentos y promociones para los parques Disney y Universal

En el rubro Viajes, muchas empresas participan con descuentos, promociones y precios más bajos en vuelos, alojamientos, paquetes, actividades, tickets Disney/Universal, alquiler de autos, circuitos y seguros. El turismo se suma a esta nueva maratón de ofertas con interesantes propuestas, especialmente en destinos locales.

Los prestadores turísticos lanzaron descuentos que llegan al 60% y promociones como 2x1. Entre las empresas que participan se encuentran agencias de viajes, hoteles, líneas aéreas, empresas de asistencia al viajero y compañías de alquiler de autos, entre otras.

Los viajeros podrán acceder hasta un 45% de descuento en la contratación de su asistencia en pesos en su modalidad Daily y Múltiples Viajes y hasta 12 cuotas sin interés, incluyendo cobertura en enfermedades preexistentes en todos sus productos y además flexibilidad para el cambio de fechas, equipaje protegido, entre otros.

Almundo por su parte ofrece hasta un 30% de descuento en paquetes internacionales y para los nacionales hasta 12 cuotas sin interés. Además, hay cupones de descuentos que alcanzan los $50.000, $35.000 y $20.000 para viajar por el Caribe, Brasil y Argentina respectivamente y beneficios exclusivos tales como 2x1 en traslados, entre otros.

Aquellos que quieran comprar pasajes aéreos también hay distintos códigos de descuentos que van desde los $25.000 a los $50.000 e incluyen destinos tales como Europa, Estados Unidos, Caribe y Brasil, los valores van variando dependiendo del caso. Para vuelos domésticos, hay 12 cuotas sin interés con Aerolíneas Argentinas.

En hoteles, la mayor rebaja se la lleva la sección de alojamientos ya que hay hasta un 68% off en hoteles All Inclusive con la posibilidad de alojar niños gratis. También hasta 45% off en salidas seleccionadas de cruceros por Sudamérica para la temporada 2023/2024.

Los viajeros también tendrán ofertas para Disney, como 10% de descuento en Ticket Disney de 6 días, Universal Orlando 5 días al precio de 3.

"Muchas personas esperan este evento para poder concretar aquellos viajes que requieren más anticipación. Otros se están preparando para la temporada de ski y en este sentido Almundo ya cuenta con pases así como también paquetes con pases incluidos en Cerro Chapelco, Cerro Catedral y Cerro Castor para disfrutar. Esperamos que puedan aprovechar este festival de ofertas”, adelantó Erika Schamis, directora de Producto de Almundo.

Avantrip trae en esta edición de Hot Sale financiación para viajar por Argentina, hasta 12 cuotas sin interés. Además, 20% off en paquetes al Caribe y hasta 15% off para Brasil.

Hasta $20.000 en hoteles de todos los destinos, los del Caribe y Brasil cuentan con cupones mayores que alcanzan los $25.000 de regalo mientras que el descuento mayor se lo llevan los hoteles de Universal, Orlando con hasta $50.000 off.

En cuanto a los vuelos, entre los destinos nacionales se destaca Bariloche, Mendoza y Jujuy; mientras que para internacionales, Madrid, Río de Janeiro y Miami. Vuelos de cabotaje tienen financiación con Ahora 3 y Ahora 6 sin interés para volar hasta el 30/6 y del 1/8 al 30/9 con Aerolíneas Argentinas.

Las aerolíneas también se suman a Hot Sale con descuentos y promos en pasajes. Aerolíneas Argentinas ofrece 6 cuotas para volar por la Argentina hasta el 30 de junio o entre el 1° de agosto y el 30 de septiembre. Mientras que JetSmart tiene vuelos domésticos parten desde $ 5490 final por tramo, con tasas e impuestos incluidos. Flybondi tiene opciones desde 4999 por tramo.