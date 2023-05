Sofía Jujuy Jiménez visitó Mendoza y te mostramos con quién vino y qué hizo

María Sofía Jiménez nació en San Pedro de Jujuy, y por eso lleva a su provincia como parte de su nombre artístico. La modelo, actriz y conductora también ha hecho una carrera como influencer y sus seguidores en Instagram son miles y miles.

La joven aprovechó el fin de semana largo para viajar a "la tierra del sol y del buen vino" junto a sus hermanas y un grupo de amigas. Llegaron el jueves 25 de mayo en la tarde a Mendoza, y desde ese momento no pararon de aprovechar diversas actividades.

¿El motivo del viaje de "Jujuy"? La despedida de soltera de su hermana Inés Jiménez, quien se encuentra en pareja hace varios años y está próxima a casarse.

Sofía y sus amigas pasaron un excelente fin de semana visitando bodegas y disfrutando de la montaña. De hecho uno de los momentos más divertidos fue el que vivieron en una fiesta distinta y original que se realiza en una bodega ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo.

Degustando vinos entre viñedos, Instagram @sofijuok

Para esta ocasión Sofía eligió un look total black, botas negras de cuero que hacían juego con unos guantes del mismo material, falda corta con tablas y un body del mismo color. El make up acompaño totalmente el look: rayas y puntos negros por toda la cara. Por el contrario, su hermana Inés fue vestida de novia con un look monocromo blanco.

A continuación las fotos que Sofia “Jujuy” Jiménez compartió en sus redes.

Sofía junto con su hermana Inés, Instagram @sofijuok

El make up de Sofía, Instagram @sofijuok