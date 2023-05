El truco viral para elegir asiento de avión que las aerolíneas ocultan

"Este es el truco que las aerolíneas no quieren que sepas", asegura el creador de contenidos y experto en viajes Matías Santalla. El también conocido como @ingenieroviajero compartió un video en su cuenta de Instagram en el cual cuenta cómo hacer para elegir los mejores asientos en un avión, la publicación tuvo tantas reproducciones y likes que se hizo viral.

"No confíes en los mapas de asientos de las aerolíneas", recomienda Santalla, para luego explicar cómo es que se puede seleccionar la ubicación en un vuelo sin caer en malas decisiones por no conocer la distribución que tiene la cabina del avión en la cual se viajará. Asientos sin ventanillas, poco espacio para estirar las piernas, butacas que no se reclinan, son algunos de los fastidiosos errores que pueden hacer que un vuelo sea tedioso y largo.

Para terminar con toda esa pesadilla, Matías Santalla compartió con sus más de 140.000 seguidores una solución que promete cambiar la forma de viajar en avión. A través de ciertos sitios online es posible ver el plano real de los aviones con la descripción en detalle de cada uno de los asientos de la cabina.

El creador de contenidos recomienda visitar el sitio gratuito Seatguru. Al ingresar se deben colocar los datos del vuelo y la página web mostrará un plano real del avión en el cual se viajará. Es así como mostrará con distintos colores cuáles son los indicados y cuáles es mejor evitarlos.

"Los verdes son los “mejores” (o más votados) de ese vuelo; los amarillos pueden ser un poco incómodos o cuentan con algunas limitaciones, los blancos son asientos estándar; los rojos debes evitarlos, pues son los que más problemas tienen: poco ángulo de reclinación, cercanía al baño, no tienen ventana, menos espacio de piernas, entre otras; y los “verdeamarelos” tienen opiniones divididas", expresa Matías en el video que juntó más de 300.000 likes y 4.000 comentarios.

Seatguru muestra el plano real del avión. Foto: captura de video

Con diferentes colores distingue los más recomendados. Foto: captura de video

Una vez que ya el pasajero conoce cómo es la distribución del avión en el que viajará y seleccionó el asiento que más se justa a sus gustos, deberá reservar su lugar directamente en la web o app de la compañía aérea. Un punto clave a tener en cuenta es que "casi todas las aerolíneas te cobran extra por elegir asiento", aclara el experto en viajes.