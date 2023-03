El príncipe William y Kate Middleton ya habían roto su relación en 2007 por este motivo

Aunque el matrimonio entre Kate Middleton y el príncipe William parece sacado de un cuento de hadas, la realidad demuestra todo lo contrario. Aunque ambos viven un momento dulce como familia, también tuvieron que lidiar con las presiones de la prensa y ello llevó a que vivieran una situación de separación como cualquier otra pareja plebeya.

El príncipe William y Kate Middleton

Desde que se casaron en abril de 2011 en la Abadía de Westminster, William y Kate se han convertido en uno de los matrimonios más queridos y estables de todo el Reino Unido. No obstante, como cualquier otra pareja, también tuvieron su crisis durante su noviazgo. Hasta el punto que William llegó a dar por finalizada la relación con su amada Kate Middleton.

La primera ruptura de los príncipes de Gales fue en el año 2004. FUENTE: Instagram@duchess_.catherine

¿Por qué rompieron William y Kate su noviazgo?

Ocurrió en el verano de 2007 y ahora lo cuenta el escritor Christopher Andersen en su libro "William and Kate: A Royal Love Story" ("William y Kate: una historia de amor real").

Durante esa temporada, cuando ambos llevaban ya seis años de relación, fue el hijo de Diana de Gales quien decidió romper el noviazgo mediante una llamada de teléfono mientras Kate estaba en el trabajo.

Al parecer, él le dijo: "No puedo, no va a funcionar y no es justo para ti”. Según se publica en el libro, el Príncipe William tenía dudas sobre la relación y finalmente fue la presión mediática la que hizo que tomase esta drástica decisión.

De esta ruptura, ellos mismos hablaron en la entrevista que dieron posterior al anuncio de su compromiso, de la que Kate Middleton aseguró que le sirvió "para ser una persona más fuerte".

Sin embargo, hubo otro paréntesis tres años antes, en 2004, cuando ambos estaban en la universidad. En aquel entonces, ella se retiró a la casa familiar en Berkshire mientras él se fue con su amigo Guy Nelly a Grecia en un barco lleno de mujeres y fiesta.

"No puedo, no va a funcionar y no es justo para ti”, habrían sido las palabras del príncipe William cuando decidió romper con Kate Middleton en 2007. FUENTE:Instagram@duchess_.catherine

¿Qué sucedió con el príncipe William mientras estuvo separado de Kate?

En ambas rupturas, al príncipe William se lo pudo ver acompañado de otras mujeres como Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, Anna Sloan o Jecca Craig.

Sea como fuere, lo que sí es cierto es que durante los meses de duración de ambas rupturas los hoy príncipes de Gales jamás perdieron el contacto.

Una razón más que valedera para pensar que ellos sí tuvieron un final feliz digno de un cuento de hadas.