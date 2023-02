Romántico, seguro y hermoso: este fue elegido el mejor destino para visitar en Europa en 2023

Cada año, el portal European Best Destinations celebra la votación "Best in Europe" (Lo mejor de Europa) para seleccionar los mejores destinos de Europa para visitar, en esta edición hubo participación récord. La votación se celebró entre el 20 de enero y el 10 de febrero a través de esta web cuyo objetivo es promover el turismo y la cultura en el Viejo Continente.

En esta decimocuarta edición del certamen hubo 686.244 votos procedentes de 178 países. El 48% de los votos emitidos son de residentes europeos mientras que el 52% restante viene de otros países, lo que demuestra el fuerte interés de los viajeros extranjeros por viajar a Europa.

Entre más de 400 destinos europeos, se preseleccionaron 21 lugares por varios motivos; entre los cuales se destacan su popularidad en las redes sociales durante los últimos 12 meses, el aumento de visitantes, la calidad de vida, el desarrollo sostenible y la oferta cultural durante todo el año.

Los 20 destinos más votados serán promocionados durante 2023 entre millones de viajeros como los "Mejores Destinos para visitar en Europa" en la web de European Best Destinations. Según los viajeros que participaron, Varsovia es el mejor destino.

Varsovia es el mejor destino de Europa en 2023

Varsovia fue elegida mejor destino del Viejo Continente. Foto: Shutterstock.

Varsovia es el mejor destino del Viejo Continente al que viajar en 2023. Se quedó con 142.081 votos (66.439 más que el ganador del año pasado, Liubliana). Con esta votación batió el récord que llevaba hasta ahora Oporto, ciudad que había recibido 138.116 votos en 2017.

"Hermosa, amigable, verde, de mente abierta y perfecta para una escapada familiar, cultural, una experiencia de compras o una estadía romántica", describen desde European Best Destinations.

La capital polaca sorprende todo el año a los viajeros. "Pasea por sus hermosos parques, relájate en las playas de su ciudad, aprovecha su gran oferta gastronómica…”, continúan. No importa la época del año en la que la visites, su completo calendario de eventos siempre te guardará más de una sorpresa.

Entre los imprescindibles en Varsovia la EBD recomienda:

Plaza del Mercado del centro histórico y sus coloridos edificios;

Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio más alto de Polonia;

Parque Lazienki, con sus palacios, pabellones e invernaderos;

Krakowskie Przedmiescie, la calle más famosa de Varsovia);

y la Barbacana de Varsovia.

Además, Varsovia está considerada como una de las escapadas urbanas más seguras de Europa. "¿Sabías que Varsovia es tres veces más segura que París? ¿Dos veces más seguro que Roma e incluso más seguro que Viena y que la sensación de seguridad al caminar solo era una de las más altas para una capital europea?", expresaron desde European Best Destinations.

Todos los ganadores de la lista

Luego de Varsovia se encuentra Atenas (Grecia) con 91.023 votos y en tercer lugar Maribor (Eslovenia) con 68.641 votos. El cuarto puesto es para Viena (Austria), con 55.416 votos. La siguen Cittadella (Italia) en quinto lugar con 54.528 votos, Essen (Alemania) en sexto lugar con 42.742 votos y Veszprém (Hungría) en séptimo lugar con 40.667 votos.

La lista se completa con: Londres (8º), Grenoble Alpes (9º), Mannheim (10º), Porto Santo (11º), Toledo (12º), Faial (13º), Rodas (14º), Copenhague (15º), Tossa de Mar (16º), Ascona-Locarno (17º), Milos (18º), Praga (19º) y Sóller (20º).