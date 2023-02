Carolina de Mónaco no quiere asistir a la coronación del rey Carlos III por este motivo

La coronación del rey Carlos III es todo un acontecimiento para la monarquía. Además de las diferentes versiones que existen acerca de si Alberto II y Charlene asistirán, trascendió que Carolina de Mónaco no tendría intenciones de ir debido a una historia del pasado.

Alberto II y Charlene de Mónaco: las versiones acerca de su presencia en la coronación de Carlos III

La coronación de Carlos III como rey del Reino Unido y de Camilla Parker Bowles como reina consorte está cada vez más cerca. El evento tendrá lugar el próximo 6 de mayo y seguramente reunirá a muchos royals y mandatarios de todo el mundo. A mediados de enero, trascendió que Alberto II y Charlene de Mónaco fueron de los primeros royals en confirmar su asistencia. En una entrevista con People, el príncipe monegasco dio a entender que no piensa perderse esta oportunidad por nada del mundo.

La coronación de Carlos III promete ser uno de los eventos del año - Fuente: Instagram The Royal Family (/theroyalfamily)

“Sabes, no sé cuántas coronaciones de un monarca inglés veré en mi vida, así que intentaremos aprovechar eso”, reveló Alberto II. Luego, agregó que está seguro de que “será una ceremonia increíble y muy conmovedora” y lo único que puso en duda es si asistirá con sus hijos mellizos o no.

Sin embargo, en la prensa francesa y monegasca comenzó a circular el rumor de que ni el príncipe ni su esposa asistirán a la coronación de Carlos III. Por lo tanto, la atención se centró sobre Carolina de Mónaco y se llegó a la conclusión de que esta tendría motivos de sobra para justificar su ausencia.

Por qué se dice que Carolina de Mónaco no tendría intenciones de asistir a la coronación del rey Carlos III

A diferencia de su hermano menor, Carolina de Mónaco no se manifestó públicamente respecto a la coronación de Carlos III. Sin embargo, las versiones que circulan indicarían que la princesa de 66 años no tendría intenciones de ir. Al parecer, Carolina no tendría los mejores recuerdos del actual rey británico, y esto se debería a que en el pasado intentaron convencerla de que se casara con él.

Claro está que el por entonces príncipe Carlos era soltero y, como tal, era uno de los más codiciados en el mundo de la realeza. Según el documental “Paxman on the Queen's children”, Raniero III de Mónaco y Grace Kally, los padres de Carolina, tenían la intención de que su hija se casara precisamente con el hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo. Pero todo acabó en 1978, cuando Carolina se casó con Philippe Junot, de quien se divorciaría dos años más tarde. En 1981, por su parte, tuvo lugar la boda entre Carlos y Lady Di, y el resto es historia conocida.