Cuál es la relación entre Meghan Markle y Scarlett Johansson

Meghan Markle, de 41 años, y Scarlett Johnsson, de 37 años, son dos actrices muy reconocidas en la industria de Hollywood, pero pocos saben que tienen un pasado en común. Hace tiempo que la Duquesa de Sussex se encuentra lejos de las cámaras, pero no descarta en algún momento de su vida volver a interpretar algún papel.

A ambas les corre por las venas la pasión por la producción en su familia: el padre de Meghan Markle, Thomas Markle, es un director de fotografía retirado, por lo que la ex actriz pasó su niñez en el piso de "Married... with Children" y "General Hospital". El hombre incluso llegó a ganar dos Premios Emmy, en 1975 y en 2011.

Por otro lado, el abuelo paterno de Scarlett Johnsson, Ejner Johansson, fue un guionista y director cinematográfico sueco, mientras que su madre, Melanie Sloan, trabajó como productora. La actriz se crió en una familia cinéfila, como ella los describió, motivo por el que su hermana Vanessa también se dedicó a la actuación.

Meghan Markle como Rachel Zane. Fuente: Suits.

Scarlett Johansson nació en Manhattan, Nueva York, pero apenas nació sus padres se trasladaron a California, puntualmente a Los Ángeles, donde nació Meghan Markle. Ambas coincidieron en el preescolar del centro Little Red School House coincidiendo en la misma clase y actuaron juntas en la obra infantil "How the Grinch Stole Christmas".

Sin embargo, este fue el único contacto que tuvieron ya que luego fueron a instituciones distintas y no se volvieron a cruzar. Hoy no son amigas ni tampoco tienen un vínculo, pero posiblemente tengan muchos conocidos en común por su trabajo actoral.

Meghan Markle se dedicó por muchos años a ser actriz de televisión, comenzando con pequeños roles en "CSI: NY", "90210" y "The League". El trabajo más importante y que la lanzó a la fama mundial fue el personaje de Rachel Zane que interpretó en "Suits", una serie que abandonó para casarse con el príncipe Harry.

Por su lado, Scarlett Johansson se volcó para el cine: su primera película, "Un muchacho llamado Norte", se estrenó en 1994 y con los años llegaron éxitos como "Lost in Translation", "Match Point", "La Otra Bolena", "Vicky Cristina Barcelona" e "Historia de un matrimonio". Además, hace unos años firmó contrato con Marvel para personificar a Natasha Romanoff / Black Widow en sus películas.





¿Te imaginas a Scarlett Johansson y Meghan Markle actuando juntas?