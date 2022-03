Los tatuajes en el rostro en tendencia que eligen las celebridades

Los tatuajes en el rostro son tendencia entre los famosos. De a poco van incursionando en nuevos lugares de moda y desde palabras, hasta dibujos y símbolos son motivo para adornar el rostro de forma indeleble.

Moda extrema, look tumbero o adicción. Así es visto por ahora el llevar un tatuaje en el rostro, uno de los lugares a los que no llegaba hasta hace unos años la tinta indeleble.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte es tendencia entre las celebridades el tatuarse áreas del cuerpo novedosas como hizo Kendall Jenner, una de las menores del clan mediático de celebridades Kardashian - Jenner. La empresaria, modelo y figura televisiva se tatuó el interior del labio inferior.

Más allá de algunas celebridades que llenan su piel de tatuajes y ya lo tienen por costumbre, algunas otras están incursionando en esta moda con algún detalle o palabra que denota personalidad, estado de ánimo o lema.

Vamos a repasar algunos casos.



Post Malone y sus múltiples tatuajes. Fuente. El País.

Un delicado detalle en el rostro: Justin Bieber y Presley Gerber

Entre los hombres, la moda del tatuaje en el rostro es furor. De hecho, el pionero es Mike Tyson, el ex campeón de boxeo, con su tribal tatuado en el ojo izquierdo como una marca que lo identifica.

El tribal de Mike Tyson. Fuente. El País.

Considerado como un referente para los más jóvenes, el hijo de Cindy Crawford, el modelo Presley Gerber incursionó en este arte que expresa sentimiento y lemas con la frase en la mejilla, debajo del ojo derecho, que reza: “Incomprendido“ (Misunderstood). Sin dudas, así se siente.

Justin Bieber eligió un tatuaje en el rostro más discreto pero muy potente: la palabra Grace (Gracia) sobre una de sus cejas. La tipografía que eligió para la inscripción tatuada es de un trazo fino y delicado, al igual que su tamaño. No obstante, el músico no aclaró demasiado acerca del significado de este tatoo “No quiero decir más de lo que debo hasta que se sepa a qué me refiero“, declaró envuelto en misterio. El hijo modelo de la modelo CindyCrawford lleva una inscripción en su mejilla izquierda, además del cuello y el dedo adornados con tinta indeleble. Fuente. Gente.

Cara Delevingne: el tatuaje como una joya

En el caso de la supermodelo y actriz británica, los tatuajes son conocidos y hasta analizados en las webs de fanáticos que siguen cada uno de sus movimientos.





En la cara, Cara Delevingne tiene un diamante tatuado dentro de la oreja derecha y por fuera de esa misma oreja, se hizo tatuar cuatro estrellas que conforman la constelación de la Cruz del Sur. El dibujo surgió de un viaje que hizo la blonda a Río de Janeiro, Brasil, en donde pudo enamorarse de tanto observar esa conjunción de estrellas desde el cielo carioca.

En redes sociales hay que mirar muy bien para notarlos, ya que si se pone levemente de perfil a la cámara no son visibles. Justin Bieber y su misteriosa ceja inscripta que aún no explicó a los medios. Fuente. El País

Kendall Jenner: tatuaje escondido

En la década del 90 estuvo de moda tatuarse cerca de los genitales o los glúteos para que el develar los tatuajes fuera un acto íntimo. Los símbolos suelen tener significados profundos y por ello, el misterio que invita al juego, la pregunta y finalmente, la exhibición del dibujo, mandala o inicial.

En el caso de Kendall, la modelo y celebridad estadounidense, esta moda fue un nivel más allá. La joven eligió tatuarse en el interior del labio una onomatopeya: “meow“.

¿Estará arrepentida? Ella misma confesó que lo había hecho ebria, y que no estaba pensando con claridad cuando decidió marcar su cuerpo. El significado del tatuaje es simplemente “lo primero que le vino a la mente“, según le confesó a Ellen DeGeneres en su show. Candelaria Tinelli y su tatuaje araña. Fuente. Instagram @candetinelli

Tatuajes en el rostro como marca registrada: el caso de algunas celebridades

Candelaria Tinelli, hija del famoso conductor y empresario televisivo Marcelo Tinelli, tiene el cuerpo completamente tatuado, y el rostro en especial. Con especial dedicación en el cuello y las orejas, la joven suma todo tipo de diseños a su fisonomía y su última adquisición es una araña sobre un lateral de la frente.

Otra celebridad que utiliza los tatuajes casi como una marca identitaria es el músico Post Malone. El cantante tiene desde conejitos de Playboy tatuados en el rostro hasta una espada y un “Always“. Pero al parecer, siempre tiene alguno que agregar. ¿Se detendrán?

Y a tí, ¿Qué te parece esta tendencia entre los famosos de tatuarse el rostro?