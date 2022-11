Zaira Nara y sus fotos íntimas y sensuales en un resort ultra top

Quizás inspirada por el ambiente de relax y tranquilidad que impone el lugar, o por la conexión con la naturaleza conformada por el disfrute de un espacio en total armonía con la flora autóctona de las montañas mendocinas, Zaira Nara se animó a un sesión de fotos casera por demás sugerente.

La hermana de Wanda Nara disfrutó de una escapada al Valle de Uco, en donde conoció una flamante bodega, degustó delicias en el restó de la misma, y se mimó con las espectaculares amenidades de The Vines of Mendoza, el resort de lujo en el que se alojó y vio el partido entre Argentina y México, en el marco del mundial de Qatar 2022.

"Me detuve a pensar en mí", escribió bajo las bellas fotos en donde se la ve disfrutando totalmente relajada de una de las tinas al aire libre. Las imágenes, que según la indicación de Zaira cuentan con el crédito de Noe Deledicque -make up & hair artist- hicieron estallar Instagram y fueron miles los likes que cosecharon.

"The Vines of Mendoza es más que un lugar extraordinario. Es un estilo de vida y de ser. Enraizado en los placeres de hacer, beber y compartir vino, The Vines te sumerge en las delicias de la cultura argentina, la belleza natural rústica y la cálida hospitalidad", así describen este maravilloso lugar en su página oficial.

The Vines está compuesto por 21 lujosas villas con vistas inigualables a la cordillera de Los Andes, cómodos ambientes y la posibilidad de relajarse en hidromasajes y tinas al aire libre en terrazas privadas. Además, brinda la oportunidad de disfrutar de su circuito de spa para reponer cuerpo, mente y espíritu del visitante.

Mientras Mery del Cerro y Paula Cháves, amigas de Zaira, se fueron de mini vacaciones a Brasil, Zaira disfrutó de Mendoza. Justamente este hecho es el que hace crecer los rumores de distanciamiento entre las amigas. Es que Zaira Nara, Paula Chaves, Mery del Cerro y la China Suárez no son las mismas luego del momento en que Wanda Nara estalló en las redes y dijera que Eugenia Suárez era la culpable de la crisis de su matrimonio con Mauro Icardi.

¡Mirá las fotos de Zaira en Mendoza!