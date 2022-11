Cuánto dinero ganó Phil Hellmuth en torneos de póker

Phillip Jerome Hellmuth es uno de los jugadores de póker con más éxito de todos los tiempos. Ha batido el récord de dieciséis brazaletes y ha acumulado una fortuna superior a los 6 millones de dólares cobrados en más de 100 eventos. Uno de los primeros brazaletes lo obtuvo al ganar el campeonato de 1989 con tan solo 24 años.

Phil Hellmuth reveló su ganancia jugando cash games

Phil es fiel a sus seguidores y sabe que están ansiosos por conocer sus victorias y derrotas, ya que es un referente en el mundo del póker. Por esta razón, en su cuenta oficial de Twitter reveló sus triunfos y caídas en cada torneo que jugó durante el 2021. Para noviembre de ese año, Hellmuth había competido en 34 eventos, había gastado USD 448.379 en entradas y había cobrado USD 1.248.860. Los resultados de su ganancia neta fueron: USD 800.481.

Por lo tanto, Hellmuth cobró en ese entonces 10 de los 34 eventos en los que participó, lo cual corresponde a una tasa del 29.4% de liquidaciones en los torneos jugados, una cifra más que sorprendente.

Asimismo, el gran ITM del jugador, que también representa la mayor parte de sus ganancias en sus juegos de ese año, fue en el Evento #84, High Roller Pot-Limit Omaha en el que la entrada costaba USD 50.000, donde consiguió el tercer lugar con un cash de USD 734.807 y una ganancia neta de USD 684.807.

Phill Hellmuth se ha convertido en un verdadero personaje en el mundo del póker. FUENTE: CÓDIGO PÓKER

No todo es color de rosas para el crack del póker

Phil también sufre el lado b de este icónico juego de cartas, ya que si bien se puede ganar una fortuna en una buena partida, también se puede perder mucho si el Tilt (un estado de confusión mental que se presenta como consecuencia de que un jugador adopte una estrategia no favorable para su juego, convirtiéndose en un oponente con una conducta cada vez más agresiva) cobra protagonismo.



Helmuth también registró algunas perdidas significativas durante el 2021. El miembro del salón de la Fama del Póker no logró cobrar en sus últimos tres eventos y tuvo un total de pérdidas de USD 151.000. En definitiva, el torneo que más le costó fue el 87, en el que tuvo que participar con una entrada de USD 100.000. Fue el juego más caro del año y encima lo perdió.

Phill Hellmuth se siente dentro de los High Roller

A menudo, este reconocido jugador de póker sube mensajes en sus redes sociales hablando sobre sus partidas caseras con los "peces gordos". En una de sus publicaciones en su cuenta oficial de Twitter dijo:



“Le doy crédito a la próxima generación de grandes jugadores. He ganado al menos $ 11 millones en cash games, CLARAMENTE estoy dentro de los High Roller (eso es un hecho), he ganado toneladas de torneos y mi récord en las WSOP habla por sí solo. No digo que sea el mejor hoy, pero quiero la oportunidad de competir por ese título".



FUENTE: Twitter @@phil_hellmuth

En 2007 fue a jugar con un traje de piloto de coches porque tenía como sponsor a una marca de esa disciplina. Incluso le fabricaron un bólido con su cara que terminó estrellándolo tras realizar una mala maniobra. Sin dudas, es todo un personaje.