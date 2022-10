Luis Suárez contó en una entrevista detalles de un Lionel Messi íntimo

La 7°edición de America Business Forum recorrió los temas que marcan la actualidad, a través de entrevistas a un puñado de líderes que mueven la industria del entretenimiento, la tecnología, el deporte y la política. La cuestión de género también fue unos de los ejes centrales de este año.

El conductor Ismael Cala e Ignacio González Castro, CEO y fundador de ABF, conversaron con las personalidades invitadas frente un auditorio colmado de más de 5.700 asistentes. El encuentro se destacó por la calidad y diversidad de sus oradores, que buscaron inspirar con sus historias y experiencias para impulsar un cambio global desde América Latina.

Por séptimo año, America Business Forum, reúne a ?CEOs, políticos, líderes humanitarios, figuras del deporte, estrellas del espectáculo y empresarios del mundo en Punta del Este, con la meta de proyectar el futuro económico y cultural del continente.

A continuación, los testimonios, momentos y conceptos más relevantes de la entrevista a Luis Suárez, jugador del Club Nacional de Football, que en esta última parte del año buscará dejar bien alta la bandera de Uruguay en el Mundial de Qatar.

Ignacio González Castro y Luis Suárez.

- Ignacio: ¿No te pasa que ves un niño en la calle y pensás: “ese podría ser yo tranquilamente”?

- Luis: Acá me pasa todo el tiempo. Yo sufrí eso. De chico, caminaba por la calle juntando tarjetas de celulares para después venderlas y así poder ayudar a mi mamá (llora). El otro día un señor se me acercó y me dijo “escuché tu historia” y me dio una tarjeta de celulares y me emocionó.

Luis Suárez y Sofía Balbi, llegando al evento.

- Ignacio: La rompiste en Holanda, Inglaterra, España, en todos lados. ¿Cómo soportás la presión?

- Luis: “Me pasa ahora en la Selección. La gente quiere ver al Luis Suárez del 2013, 2014…ya no es el mismo Luis Suárez. Van pasando los años (risas). Voy a seguir rindiendo, la ambición es la misma de cuando tenía 25, es mi forma de jugar dentro de la cancha”.

- Ignacio: ¿Cómo es manejar egos cuando son todos cracks?

- Luis: Es muy complicado. En el fútbol hay mucha envidia. Uno siempre quiere ser mejor que el otro. Yo soy delantero, yo soy egoísta, yo quiero hacer los goles. En Barcelona llegué y me criticaban por pasarla mucho al medio. Me tenía que ir conociendo con mis compañeros. Así, luego, Messi y Neymar estaban por hacer el gol y frenaban para ver si venía yo para dármela. Todo eso me trae cariño.

Una imagen de la entrevista a Suárez.

- Ignacio: Te quiero preguntar por tu amistad con Messi. ¿Qué no se ve de él?

- Luis: Messi es un ser humano como todos nosotros. En las charlas llora. Tiene sentimientos. La gente cree que vivimos en otro mundo: no estamos tan alejados como la gente piensa. Los dos hemos sufrido mucho, él con el crecimiento. Eso lo hizo más fuerte, aprendió a valorar. Los dos tenemos en el ADN querer ganar todo. Somos así.

Si querés ver la entrevista completa a Luis Suárez, hacé click aquí.