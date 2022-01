Prepara unas nutritivas hamburguesas caseras de lenteja en simples pasos

¿A quién no le gustan las hamburguesas? Esta preparación nunca falla pero si además son de lentejas, salimos de la rutina e incorporamos todos sus nutrientes, además de ser una excelente opción para quienes practican la alimentación veggie.

Aunque nadie dijo que un carnívoro no puede disfrutar de este platillo como todos los demás porque estas hamburguesas de lentejas son realmente ¡una exquisitez!

Por supuesto, la receta tiene sus trucos.

Una preparación tan sana como versátil. Fuente. Vinómanos

Hamburguesas de lentejas: lo que hay que saber para que salgan geniales

Las hamburguesas vegetarianas en general, en especial las de lentejas, suelen tener un problema recurrente: se desarman. Eso ocurre porque no posee la grasa que cumple la función de compactar y mantener unida la masa cuando las hamburguesas son de carne. Pero ¡a no desesperar! Existen trucos para que eso no ocurra.

Por eso, si quieres degustar una rica hamburguesa de lenteja casera compacta que no sepa seca y sea super deliciosa, debes conocer los secretos de cómo lograr su textura.

Comencemos: para que no se desarmen tus hamburguesas de lentejas lo primero que debes saber es cómo ligar los ingredientes. Si la mezcla está seca, hay que agregarle algo de líquido y por el contrario, si es más húmeda, balancear pero ¡cuidado! Si usaste lentejas demasiado acuosas, no quedaron bien escurridas, etc. esto le dará más humedad a la masa, mucho mejor que el líquido que agregues después. De modo que no te preocupes por colarlas demasiado. Así será más fácil darles forma.

Una vez que escurres las lentejas, si les falta humedad, no agregues agua sino caldo vegetal. Puedes probar también con tomate frito casero o salsa de soja por ejemplo, que sumará sabor. También “Humo líquido“, un producto conocido en el mundo y utilizado para otorgar ese sabor ahumado tan especial mediante un chorrito, en todo tipo de preparaciones.

Y ahora que cuentas con los trucos para que tus hamburguesas de lentejas caseras salgan perfectas: vamos con la receta.

Entre panes y con verduras o preparaciones como cebollas caramelizadas u hongos saltedos, las hamburguesas de lentejas son simplemente increíbles. Fuente. Vinómanos 1.93 MB View full-size Download

Hamburguesas de lentejas: paso a paso

¿Estás listo para sumar un fanatismo más en tu cocina? Porque una vez que prepares estas hamburguesas de lentejas en casa no podrás dejar de hacerlas.

Además, sus beneficios bien valen la pena: incorporar este completo alimento a tu rutina de alimentación estará aportando proteína, carbohidratos y grasas saludables. Los tres macronutrientes que nuestro organismo necesita a diario para funcionar.

Ingredientes:

Para 10 hamburguesa de 90 g cada una.

250 g de lentejas cocidas o de lata

1 cebolla

250 g de arroz yamaní o integral cocido

1 morrón rojo pequeño

1 zanahoria mediana

El puré obtenido de 1 cabeza de ajo asado (hecho en film en el horno)

1 pizca de comino

Pimentón dulce, a gusto

C/n de sal y pimienta

Avena o pan rallado

Aceite de oliva

1 clara (opcional si no se consume huevo)

Pan para hamburguesas

Tomate

Aderezos varios, a gusto



Preparación:

En una sartén con aceite de oliva, cocinar la cebolla picada, la zanahoria en juliana o rallada gruesa y el pimiento rojo previamente quemado en hornalla y luego picado. Este primer paso resulta la clave del sabor de nuestra hamburguesa de lentejas.

Luego, procesar el arroz y las lentejas ya cocidas y escurridas en con una varilla mezcladora eléctrica, batidora o procesadora. Aquí se define la textura: si las procesas, serán menos rústicas.

En un bol mezclar las dos preparaciones: los vegetales sofritos y el arroz con las lentejas. Salpimentar, condimentar con comino y pimentón. También puedes agregar si te gusta un poco de perejil picado fresco.

La mezcla esperará un par de horas en el refrigerador antes de tomar la forma definitiva de hamburguesas de lentejas.

Una vez transcurrido ese tiempo, se le agrega pan rallado o avena arrollada fina. También se puede reemplazar estos ingredientes con harina de garbanzo. La función de estos tres ingredientes, entre los que tienes que elegir uno solo, es darle consistencia a la preparación.

Si no eres vegano, se le puede sumar también una clara de un huevo.

Ahora sí, la base está lista y ya puedes darle forma de hamburguesa. Lo puedes hacer con la mano o buscar una tapa de frasco redonda o algo que te sirva de molde para armarlas, como un aro de repostería o cualquier utensilio de cocina circular que puedas destinar a ello.

Para cocinarlas: las doras en la sartén un poco de aceite de oliva. Al darla vuelta le puedes añadir una capa de queso para derretir o una feta de queso de máquina.

Lo que viene después es el arte de combinarlas: puedes colocarla entre dos panes caseros para hamburguesas, previamente tostados o bien acompañarla de una ensalada. Si eliges incorporar a un sándwich de hamburguesa de lenteja, es ideal saltear hongos o agregarle cebolla caramelizada, zanahoria, palta, tomate y lechuga.

¡A dejar volar la imaginación para acompañar esta delicia de hamburguesa casera veggie de lentejas, super nutritiva y deliciosa! Te dejamos una alternativa.

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Nutricionista de confianza.

Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.