Cómo evitar que las palomas hagan nido en el balcón

La presencia de las palomas en el hogar puede ser un problema tanto estético como de higiene. En esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber para impedir que hagan nido en el balcón y para repelerlas. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Palomas: lo más importante a tener en cuenta



En primer lugar, y por más que resulte una obviedad, hay que decir que no se trata de exterminarlas ni eliminarlas, sino más bien de repelerlas.



En este sentido, la presencia de las palomas y su establecimiento mediante nidos puede ser muy inoportuna por varios motivos. El más fácil de identificar es el estético y corresponde a los desechos y a los rastros de suciedad que estas aves dejan, por no hablar de los ruidos y sonidos molestos que ocasionan.



No obstante, estos mismos desechos y las palomas en general pueden ser dañinas para el ser humano, ya que son fuente de transmisión de enfermedades.



Por todo esto, es importante controlar su presencia en las inmediaciones del hogar y, en especial, evitar su reproducción para que no se vuelvan plaga.



Cómo repeler a las palomas: 5 ideas para tener en cuenta



1. Líneas de clavos.



Es uno de los métodos más “violentos”, lo cual se debe a que las palomas y otros animales del hogar pueden resultar lastimados.



Consiste en la instalación de una línea de clavos sobre la superficie en la cual las palomas se pueden parar.



2. Réplicas de aves de presa.



A modo de espantapájaros se pueden instalar muñecos o réplicas de aves como búhos o halcones. Lo más probable es que las palomas se asusten y ni siquiera se acerquen al sitio en cuestión.



3. Productos químicos.



En los puntos de venta especializados en control de plagas resulta posible encontrar distintos productos químicos cuya función consiste en repeler a este tipo de aves.



Por lo general, se trata de líquidos que se colocan sobre las superficies donde las palomas se colocan.



4. Repelentes caseros.



En línea con lo anterior, hay que mencionar que existen algunas alternativas caseras para evitar la presencia de las palomas.



La utilización de condimentos fuertes como la pimienta, la canela y el curry es una de las más eficaces.



También se pueden instalar “CDs” u otros elementos reflectores como papel de aluminio para que el brillo espante a estas aves.



5. Redes de balcón.



Es uno de los más eficaces, de los más seguros y de los más completos, en especial para aquellas personas que viven en edificios en pisos altos.



Además de impedir el paso de las palomas, estas redes ayudan a proteger a otros integrantes del hogar, entre ellos niños y mascotas como perros y gatos.



Para finalizar, también hay que decir que la presencia de un gato puede ser uno de los mejores repelentes de aves que se pueden tener.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿ya sabes cómo hacer para evitar la presencia de palomas en el balcón?