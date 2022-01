El destino natural argentino recomendado para 2022 por The New York Times

Todos los años The New York Times los destinos mundiales sugeridos para el turismo. "52 lugares para un mundo nuevo" es el nombre del nuevo informe presentado por el prestigioso medio, en el cual propone aquellos destinos en los cuales los viajeros pueden ser parte de la solución para lograr un mundo mejor.

La lista de destinos no solo destaca la belleza de los lugares o su innovación, sino que además brinda propuestas de sitios que cuidan el medio ambiente y defienden al Planeta contra el cambio climático. Una interesante lista que suma en el puesto número seis a un destino natural argentino: los Esteros del Iberá, una extensa Reserva Provincial en Corrientes.

el humedal está formado por bañados, arroyos, esteros y más de 60 lagunas.

Con los viajes paralizados, sin muchas oportunidades para volar hacia el resto del mundo debido a las restricciones por la pandemia, la redacción de The New York Times tuvo que recurrir a los lectores para preguntarles sobre los lugares que los habían sostenido en los días más oscuros del encierro.

“Esa lista incluía lugares tan variados como fantásticas formaciones rocosas de colores en la India y una humilde iglesia de ladrillos en el sur de Londres. Eran destinos lejanos apreciados en la memoria, o lugares cercanos que habían ofrecido consuelo, y servían como recordatorio de que el mundo todavía estaba ahí fuera, esperando", explican en el informe publicado.

Sobre los Esteros del Iberá

Este parque natural argentino se encuentran en el sexto puesto de la lista de los 52 destino recomendados, destinos donde el ser humano ha podido y puede aportar soluciones para mejorar el mundo. En la reseña de los Esteros del Iberá se nombra a Rewilding Argentina, la fundación que ayudó a que se compren terrenos y esa zona vuelva a ser o se mantenga “salvaje”, explican.

“Hace veinte años, esta reserva en la región de Corrientes, en el norte de Argentina, no era tanto un parque como pequeñas parcelas de vida silvestre rodeadas de ranchos ganaderos. Fue entonces cuando la fundación Rewilding Argentina, creada por el cofundador de North Face, Douglas Tompkins, y ahora financiada por el turismo y un consorcio de filántropos de todo el mundo, intervino y comenzó a comprar terrenos. Hoy, el Parque Iberá es uno de los más grandes de Argentina, cerca de 2 millones de acres de pastizales, lagunas, islas y humedales protegidos, y un santuario para grandes poblaciones de animales”, informa The New York Times.

“La fundación ha salvado de la extinción a docenas de especies aquí". Entre algunas de las especies que enumera se encuentran: jaguares, osos hormigueros gigantes y nutrias gigantes de río, ciervos de los pantanos, lobos de crin, ñandúes, aves de los pastizales y los tiranos de cola extraña.

"El turismo y la infraestructura se gestionan estrictamente, y alojarse en uno de los campamentos del parque apoya directamente a la fundación, continuando el ciclo de conservación”, detallan.

Los 5 destinos que preceden a los Esteros del Iberá en la lista son: Chioggia, un pequeño pueblo de Italia; Chimanimani National Park, Mozambique; Queens, Nueva York; Northumberland, Inglaterra y Zihuantanejo, México.