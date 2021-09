Un hotel de Argentina fue elegido entre los 10 mejores resort de Sudamérica

Como todos los años la prestigiosa revista internacional de viajes "Travel & Leisure" invita a sus lectores a votar, a través de su encuesta de World's Best Awards, por aquellos destinos y experiencias de viajes que merecen estar en la lista de los mejores del mundo. En la edición 2021 un hotel de Mendoza supo ganarse su lugar entre los mejores resort de Sudamérica.

Los World's Best Awards buscan premiar y clasificar, a partir de la experiencia de los viajeros en todo el mundo, a las mejores islas, ciudades, hoteles, spa, líneas de cruceros, aeropuertos, parques nacionales, operadores turísticos y demás. Homenajear a los ganadores a través de las listas que elabora T+L sirve para inspirar a los viajeros en sus próximas aventuras.

Cada año Travel & Leisure destaca a lo mejor del mundo en viajes.

Una de esas listas compartida por la revista de viajes es la que reúne a los "10 Mejores Resort de Sudamérica". "América del Sur es amada por sus culturas vibrantes, hermosos paisajes y experiencias inmersivas. Todos los homenajeados en la lista de los mejores resorts de Sudamérica de este año se destacan en el servicio y las comodidades, pero también hacen un trabajo impresionante en la protección de sus entornos naturales", expresan desde Travel & Leisure.

Mendoza presente entre los mejores resort de América del Sur

En el caso de los hoteles, se los califica por sus instalaciones, ubicación, servicio, comida y valor general. Entre los hoteles resort sobresalientes de esta parte del planeta se encuentra un resort mendocino ubicado en el majestuoso Valle de Uco.

Con un puntaje de 95,69 en el puesto número 9 de la lista se ubica The Vines Resort and Spa, el único hotel de Argentina que fue galardonado. "The Vines of Mendoza es más que un lugar extraordinario. Es un estilo de vida y de ser. Enraizado en los placeres de hacer, beber y compartir vino, The Vines lo sumerge en las delicias de la cultura argentina, la belleza natural rústica y la cálida hospitalidad", así describen este maravilloso lugar en su página oficial.

En 2019 The Vines ocupó el 2do puesto de la misma lista.

The Vines ofrece en total 21 lujosas villas con vistas inigualables a la cordillera de Los Andes, cómodos ambientes y la posibilidad de relajarse en hidromasajes y tinas al aire libre en terrazas privadas. Además, brinda la oportunidad de relajarse en su circuito de spa para reponer cuerpo, mente y espíritu del visitante.

Este año el hotel de Valle de Uco obtuvo 95,69 puntos.

La lista completa de los mejores resort de Sudamérica

Perú, como años anteriores, tuvo un buen desempeño en la lista de los "Mejores Resort de Sudámerica". Sin embargo, Travel & Leisure también destaca los extraordinarios desiertos y montañas de Chile que ayudaron a los hoteles de este país a posicionarse también entre los mejores. El top 10 de los lectores se completa con resorts de Ecuador, Brasil y Argentina.