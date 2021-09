El hijo de Ricky Martin que es furor en TikTok

“Espero que disfruten mi nuevo video. Un gran regalo sería que se suscriban a mi canal y le den like a todos mis videos”. Si uno leyera este comentario podría imaginar que el que habla es un tiktoker más. Pero no. Se trata de Valentino Martin, el hijo de Ricky Martin, que como todo chico de 13 años es fanático de TikTok y tiene su propio canal de Youtube.

En su habitación, en un espacio de juego con sus sillas gamers, en el pelotero de su pequeña hermana Lucía, en el pasillo de la casa de Los Ángeles, con los cuadros de Jwan Josef, el marido de Ricky Martin, de fondo. Valentino Martin comparte escenas de su vida cotidiana como si fuera un chico más, sin que la fama mundial de su padre parezca pesarle.

Valentino y su hermano Matteo bromeando junto a su padre.

En su cuenta de TikTok comparte coreografías, es clara la influencia del padre artista y que la música es algo familiar en esa casa. En uno de los posteos escribió: “Hola Michael sé que estás muerto pero mirá esto”, mientras hace la famosa caminata lunar al ritmo de Billie Jean de Michael Jackson.

Cada mes Valentino usa su cuenta de TikTok, que tiene 500 suscriptores, para hacer un balance de los últimos treinta días “Sí, me corte el pelo, pero parezco de nueve años. Voten si les gusta mi pelo así o con mechas”, comenta el pre adolescente.

“No sé qué hacer. Estoy aquí aburrido. Pensando cosas para ustedes que resulten entretenidas. Espero que ustedes tengan ideas”, afirma en otro posteo.

Los escenarios de su cuenta varían, porque Valentino y sus hermanos viajan mucho acompañando a sus padres. Disney, Miami, Malibú, son algunos de los escenarios que el hijo de Ricky comparte en redes.

El desafío de la fama

Ricky Martin tenía casi la misma edad que sus hijos Valentino y Matteo cuando comenzó su carrera artística con Menudo. “¿Qué haría si mis hijos me dijeran que quieren dedicarse al mundo del espectáculo? Les diría que sí. Voy a trepar paredes, me va a entrar la muerte chiquita que le llaman, que es cuando te quedas sin aire. Pero no me queda otra que apoyarlos, porque si hay algo que tuve fue unos padres que me apoyaron. Si no lo hubieran hecho estaría super frustrado y les reclamaría a mis padres. Así que si ellos quieren ser artistas que lo sean”, aseguró Ricky Martin en una entrevista que concedió a su compatriota el actor y comediante Chente Ydrach.

Ricky Martin quiere proteger a sus hijos Valentino y Matteo de la gran exposición que trae la fama.

En otra entrevista con la prensa confesó que se siente responsable de preparar a sus hijos para una vida ligada a la fama y con millones de seguidores en todo el mundo. “Mis hijos me dicen papá, tienes muchos seguidores, si yo tuviera esa cantidad hablaría de tal cosa. Siento que tengo que ayudarlos a construir esa coraza, para que sepan distinguir las cosas buenas. Y que las malas les afecten lo necesario y no se las llevan a la cama todas las noches”.