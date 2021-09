El restaurante de Lyn May en Ciudad de México fue acusado de sucio

Malas noticias para Lyn May: su famoso restaurante 4 Mares, ubicado en el Barrio Chino de la Ciudad de México, cuenta con varias opiniones negativas. Algunas de ellas son verdaderamente graves, como la que indica que en el mismo hay cucarachas. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: barriochino.com.mx

Restaurante Bar 4 Mares: las graves acusaciones al local de comidas de Lyn May

Nacida en 1952 con el nombre de Liliana Mendiola Mayanes, la vedette mexicana Lyn May nunca ocultó su ascendencia china, por lo que no sorprende que en el Barrio Chino de CDMX se encuentre su propio restaurante.



Se trata del Restaurante Bar 4 Mares, el cual se ubica sobre la calle Dolores 27, entre Independencia y Artículo 123, en Colonia Centro, Ciudad de México.



Además de los famosos tragos que se pueden encontrar, el menú se caracteriza por ofrecer comida china y mariscos. Sin embargo, muchos comensales no vivieron una buena experiencia en el restaurante y no dudaron en hacerlo saber.



En el sitio de viajes TripAdvisor se puede observar que algunas de las acusaciones son en verdad serias y preocupantes, como la que denuncia la suciedad del restaurante y el hecho de que hay presencia de cucarachas.



Esto parece ser uno de los principales puntos débiles de 4 Mares, ya que hasta las personas que califican de manera positiva el restaurante enfatizan en la cuestión. Un usuario, por ejemplo, escribió que “la comida es buena, aunque la atención les falla y les falta mucha limpieza”.



Otros comentarios acerca del restaurante de Lyn May

“Sobrevaluado, sin nada especial”, menciona el comentario que también destaca la presencia de cucarachas en el piso del restaurante. Al respecto, hay que decir que esta denuncia es del 2017 y que, hasta la fecha, no volvió a repetirse.



Otra persona también menciona que la atención del lugar deja mucho que desear, aunque la comida es “aceptable”.



Otros comentarios de años anteriores remarcan que la comida es comercial y que el único atractivo del restaurante es que su propietaria es la famosa vedette Lyn May.



Sin embargo, hay que remarcar que, con el paso del tiempo, las opiniones comienzan a mejorar y hablan de mejor atención, comidas más ricas y porciones más sustanciosas.



En este sentido, queda la duda de si Lyn May sigue siendo la dueña del lugar. Una opinión, de hecho, expresa que todo “ha mejorado desde la nueva administración”.





Teniendo en cuenta todo esto, ¿irías a comer al famoso restaurante de comida china tan ligado a la figura de Lyn May?