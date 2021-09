Finalmente reabre el Paso Cristo Redentor: quiénes pueden ingresar y desde cuándo

El Gobierno nacional decidió el lunes 6 de septiembre la reapertura del aeropuerto Francisco Gabrielli, de Mendoza, para vuelos internacionales como así también del Paso Cristo Redentor. Si bien la medida fue anunciada ese día aún no se aplicaba porque debían ajustarse los protocolos.

De acuerdo a la Decisión Administrativa 898/2021, el Ejecutivo nacional autorizó la apertura de sendos corredores seguros para el ingreso a la República Argentina, en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” y en el Paso Internacional Los Libertadores (Cristo Redentor). Ambos ingresos no están habilitados para turistas extranjeros sino para el ingreso de argentinos y argentinas, residentes en territorio nacional y extranjeros autorizados expresamente por la Dirección Nacional de Migraciones.

Según la última información difundida por Cancillería Nacional, las fechas de apertura de ambos corredores ubicados en la provincia de Mendoza serán: para el Paso Fronterizo Cristo Redentor desde el miércoles 15 de septiembre de 2021 y el Aeropuerto Internacional Gdor. Francisco Gabrielli ("El Plumerillo") quedará habilitado para recibir vuelos internacionales desde el 25 de septiembre de 2021.

Requisitos para ingresar

El ingreso está habilitado solo para

Grupo1: argentinos y extranjeros residentes en la Argentina.

Grupo 2: extranjeros familiares directos (hijos, padres, cónyuges, parejas y hermanos) de ciudadanos argentinos y extranjeros residentes en la República, que por su nacionalidad no requieren visa para ingresar a la Argentina. Al respecto se señala que ciudadanos chilenos, colombianos y venezolanos no requieren visa de turismo.

Grupo 3: transportistas o tripulantes de cualquier nacionalidad en el ejercicio de su actividad.

Grupo 4: extranjeros declarados en tránsito hacia otros países con una permanencia en el aeropuerto internacional menor a 24 hs.

Grupo 5: extranjeros autorizados expresamente por la Dirección Nacional de Migraciones de la República, para desarrollar una actividad laboral o comercial; o para cumplir con una misión oficial diplomática; o para participar de eventos deportivos.

Quienes ingresen deberán presentar los resultados negativos de test PCR realizado 72 horas previas a viajar. Luego, realizar en Horcones un test de antígenos, para lo cual se ha dispuesto un laboratorio en el lugar, cuyo costo corre por cuenta del viajero, el precio del test es de $2.500. A su vez, deberán realizar otra prueba a los 7 días de arribo, la cual también corre por cuenta de la persona que ingresa al país.

Por otro lado, se deberá abonar al arribo una tasa de ARS 9.000 por extranjero, conforme lo estipulado en el artículo 1 inciso m) del Decreto 865/2019. Se debe abonar esta tasa de impuesto migratoria al momento del ingreso, no es posible realizarlo previa o posteriormente. Otra opción, es que un familiar, de la persona que ingresa, abone la tasa en la oficina de la Delegación Mendoza (Olascoaga 7, San José, Guaymallén) de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

También se deberá presentar declaración Jurada Electrónica de ingreso-egreso al país en el sitio web de Migraciones Argentina. Completar máximo 48 hs antes del viaje, no más y seguro de Viajero, que incluya expresamente la cobertura para la atención de covid-19 en caso de no ser argentino o no ser extranjero residente en Argentina.

Toda persona que ingrese al país deberá hacer cuarentena de 10 días.