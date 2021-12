Regalos para el arbolito: ideas de envoltorios ecológicos y baratos

Mira alrededor de tu casa y descubre todo tipo de alternativas de envoltorios ecológicos y baratos para los regalos navideños. De esta manera vas a ahorrar dinero y, al mismo tiempo, ayudar al medio ambiente.

Más allá del típico papel de colores brillantes, ¿qué otras opciones existen? Aquí te dejamos algunas ideas. La clave del éxito es, más allá de dejar volar la imaginación, planificar con tiempo qué regalo se quiere envolver y con qué tipo de envoltorio.

Dejar los regalitos lindos y presentables también es una muestra de cariño.

6 ideas de envoltorios ecológicos

1. Mapas

En casi todas las casas hay algún viejo mapa en desuso que solamente junta polvo. Este se puede convertir en un hermoso envoltorio. Incluso, lo puedes personalizar si sabes que a alguien le gusta determinado destino o disfruta determinado lugar.

2. Revistas y periódicos

Si hay algo que sobra en exceso en las casas, son periódicos viejos y revistas. Elige una bonita hoja que no esté tan dañada y evita que sea de noticias de la actualidad para que no arruine el mensaje. Puedes enfocarte en el área de deco o de viajes, o por qué no en los horóscopos o caricaturas.

3. Frascos o latas

No todo tiene que ir envuelto en papel. Si se trata de cosas más chiquitas, puedes optar por utilizar frascos o latas, los cuales se pueden decorar con listones y colgar algún cartoncito con un mensaje personalizado.

4. Bolsas de papas fritas

Esta ingeniosa idea es muy simple y queda muy linda. Solamente tienes que dar vuelta las bolsas de las papas fritas y lavarlas bien para sacarles la grasa. Quedará como resultado un hermoso y brillante papel plateado.

5. Bolsas de tela para productos agrícolas

Las bolsas de tela reutilizables son una gran alternativa para armar dos regalos en uno. Incluso, si te das maña para las manualidades puedes utilizar la tela de ropa que ya no uses para amar las bolsas.

6. Sin envoltorio

Sí, ya sabemos. La emoción de los regalos incluye la parte de romper el papel. Pero hay muchos objetos que no necesitan envoltorio para lucir bonitos. Para que te des una idea, una maceta con tan solo un moño puede lucir súper bien. O si se trata de ropa, se puede hacer un rollito y amarrarlo con un listón.

¿Qué otra idea para envolver los regalos se te ocurre?