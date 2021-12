Los 5 mejores looks de Kate Middleton de 2021

Kate Middleton tiene uno de los guardarropas más soñados de la realeza europea de la actualidad, y con ellos exhibió algunos de los mejores looks reales de 2021.

Desde vestidos de fiesta de cuento de hadas moderno a estilismos más informales y siempre elegantes para actos oficiales, la duquesa de Cambridge colmó de colores y estilo sus retratos de moda de la temporada.

1.El vestido de diva de Hollywood

El vestido dorado para el estreno mundial del nuevo film de James Bond.

Así es como lució Kate Middleton en la gran avant premiere, en el Royal Albert Hall de Londres, de “No Time To Die”, la más reciente producción del agente secreto británico James Bond.

La duquesa de Cambrige fue la reina de la alfombra roja con un vestido de Jenny Packham completamente dorado, con capas y bordados con pailletes. Fue indudablemente su look más espectacular de la temporada.

2. Como una diosa griega

Un vestido de inspiración griega de la duquesa de Cambridge.

No menos fascinante fue el vestido que Kate Middleton eligió para la entrega de premios Earthshot, en el Alexandra Palace de Londres.

En esa ocasión, usó un vestido de Alexander McQueen de inspiración griega, plisado y en una etérea tonalidad malva casi blanco.

Al modelo ya lo había estrenado varios años atrás, pero esta vez lo lució mejor que nunca.

3.Look militar y fashionista

El conjunto estilo militar de Kate Middleton, uno de sus mejores looks 2021.

Esta temporada Kate Middleton volvió a lucirse con un diseño de Alexander McQueen. Más precisamente, una camisa blanca que combinó con un abrigo largo y minimalista con solapas destacadas de Catherine Walker.

El outfit creaba un look militar acorde a la ocasión -un acto oficial en The Imperial War Museum de Londres- y a la medida de la duquesa fashionista: sobrio, refinado y con toques de moda chic.

La blusa de McQueen se destacaba por sus finas tiras negras rematadas con botones dorados. Y la usó con pantalón recto negro de cintura alta, más cinturón y zapatos de gamuza azul con tacos. Impecable.

4.Traje sastre lila

El traje sastre con el color Pantone tendencia 2021/22: very peri.

La duquesa de Cambridge también brilla cuando cambia los vestidos de fiesta por estilismos más funcionales y “de oficina”.

Y así es como en un recuento de sus mejores looks del año no puede faltar el traje que, casualidad o no, anticipaba “el color Pantone 2022: el very peri”.

Blazer y pantalón de Emilia Wickstead en color púrpura, con toda la onda y gran visión de moda.

5.Falda plisada en rojo intenso

La duquesa de rojo, uno de sus colores favoritos. Foto: Instagram.

Parecía un vestido largo, pero en realidad se trataba de un conjunto de dos piezas: jersey de cuello vuelto y falda plisada. Todo en un rojo intenso que llenó la vista de quienes vieron cómo Kate Middleton participó de un evento en Londres contra las adicciones.

Sweater y zapatos de Ralph Lauren y falda de Christopher Kane, un outfit 100 % tendencia de la temporada y en uno de los colores más elegidos por la royal británica en 2021.

FOTO DESTACADAFOTO 1

Foto: Instagram.

FOTO 2FOTO 3

El conjunto estilo militar de Kate Middleton, uno de sus mejores looks 2021. Foto: Instagram.

FOTO 4

El traje sastre con el color Pantone tendencia 2021/22: very peri. Foto: Instagram.

FOTO 5

La duquesa de rojo, uno de sus colores favoritos. Foto: Instagram.