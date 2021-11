Amalia de Holanda dijo cómo era Máxima de los Países Bajos como madre: así la definió

"Mi madre es realmente una amiga, una verdadera amiga", dijo Amalia de Holanda en el libro que recientemente se ha lanzado a partir de una serie de entrevistas que ella misma brindó.

¿Cómo le va a la reina Máxima en casa, como madre de tres hijos? Lo que se escucha de parte de las princesas son principalmente elogios.

El año pasado, durante el Día del Rey, la princesa Alexia ya tuvo palabras con respecto a su madre y expresó que está muy contenta con su educación real.

"La paso muy bien. Aunque mi madre y mi padre tienen un trabajo muy ocupado, siempre están ahí para nosotros y a menudo hacemos cosas divertidas juntos", dijo en una videollamada. ¿La consecuencia? Una Máxima orgullosa con una sonrisa de oreja a oreja.

Amalia resalta el apoyo absoluto de Máxima.

"Realmente una amiga"

La princesa Amalia también se lleva muy bien con mamá Máxima. "Mi madre es realmente una amiga para mí, que ve cómo me siento, que siempre está ahí para mí", dice la heredera en el nuevo libro de Claudia de Breij, que justamente se llama "Amalia".

"Bueno, por un lado realmente mi madre, por otro lado mi amiga. Puedo bailar con ella hasta las seis de la mañana, pero a la mañana siguiente ella puede recordarme la limpieza de mi habitación. A veces me enderezo, pero también podemos divertirnos mucho juntos ".

Amalia, pequeñita, y una foto familiar.

Sin secretos

La princesa Amalia también agradece, en otro de los párrafos del libro, que sus padres ahora la involucren en todo. "Antes hablaban francés cuando no querían que nos enteremos de algo. Ahora que ya no soy una niña, todo se habla en neerlandés.

La pubertad ciertamente no ha deteriorado la relación de la heredera con sus padres. Igualmente, Amalia nunca fue una rebelde. Ella misma ha dicho que encuentra muy irritante discutir. "Con respecto a la educación que he recibido de mis padres, siempre me han dado un propósito: mejorarme y tratar de ser una buena persona".

La joven también contó una infidencia: "¿Recuerdan cuando compartimos una foto del nuevo miembro de la familia, Mambo, el Día de los Animales? En realidad es para mamá", reveló la princesa Amalia.

Como ella y Alexia se van a mudar al mismo tiempo, el palacio vacío se llenó con un nuevo cachorro. Eso también dice algo sobre Máxima como madre: a pesar de su apretada agenda, siempre hay espacio para cuidar de los demás.