Qué es el JOMO y por qué debes practicarlo, según los expertos

El ritmo de vida frenético que llevamos en la actualidad hace que estemos siempre conectados en las redes sociales y pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor sin querer perdernos de nada de lo que ocurre. Esta sensación es la que se conoce como FOMO por sus siglas en inglés de “fear of missing out”, que es español significa “temor a perderse de algo”. En ese sentido, para conseguir un equilibrio en nuestras vidas, los expertos recomiendan la práctica de JOMO (Joy Of Missing Out), que es el simple placer de desconectarse de todo buscando nuestro bienestar emocional.

Hoy en día, con tantas ocupaciones que tenemos muchas veces nos sentimos agobiados por el deseo de cumplir con todas nuestras obligaciones y nos olvidamos de lo importante que es desconectarse y permitirse estar aburridos, según señala la reconocida psiquiatra española Marian Rojas Estapé.

El FOMO es el miedo a perderse de algo. Foto: Shutterstock

Este aburrimiento permitido del que habla la experta, no hay que confundirlo con no hacer nada, sino que está asociado a una forma de desconexión mental, donde nos alejamos de todo el ruido generado a nuestro alrededor y tratamos de disfrutar de la lentitud, de los pequeños momentos y de lo que realmente nos gusta, deleitándonos con el presente.

De eso se trata el JOMO, del placer de perderse de las cosas. Si lo practicas te traerá más tranquilidad y paz, lo que te ayudará a cuidar tu salud mental luego de entender que no es necesario estar siempre en todos los eventos o saber todo lo que pasa a nuestro alrededor. Además, esto te ayudará a mejora tus relaciones sociales al estar más presente y compartir momentos de calidad con las personas que realmente nos importan.

El JOMO nos conecta con lo que realmente nos importa. Foto: Shutterstock

Es así que el JOMO nos hace vivir al máximo el presente, conectados a lo que realmente nos importa, lo que se traduce en una mejora del bienestar emocional y una mayor sensación de felicidad, aceptando que no podemos estar pendientes de todo ni hacer todas las actividades al mismo tiempo.