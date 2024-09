Cómo reconocer a una persona sin empatía

Cuando una persona tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y no pensar solamente en sí mismo, es algo que se denomina empatía, y es característico de aquellas que son considerados buenos individuos. Sin embargo, existen frases con las que puedes reconocer a las personas no empáticas.

Toda concordancia sana, duradera y respetuosa requiere como elemento fundamental a la empatía, ya que, si alguna de las partes no la tiene, podría convertirse en un problema sin que exista el mismo trato entre los integrantes de la relación. Es por ello que con estas frases podrás reconocer a una persona sin empatía.

Una persona sin empatía no escucha los problemas de los demás. Foto: Shutterstock

La primera de ellas es “yo soy así”. Esta frase demuestra un rasgo común en las personas sin empatía ya que demuestran que no tienen intenciones de cambiar su forma de ser, ni tampoco de admitir sus defectos y errores, por lo que no le importa que el otro se haya sentido ofendido por su accionar, mostrando así, nula empatía.

Otra de las frases que debes prestar atención para reconocer a una persona poco empática es “estás exagerando”, con lo que no hace otra cosa que mostrar un menosprecio de los sentimientos de los demás, demostrando así poca inteligencia emocional ya que no toma en cuenta las opiniones ajenas.

Las personas sin empatía no permiten que los demás atraviesen momentos de dolor e inseguridades. Foto: Shutterstock

Por otro lado, pedir disculpas sin que sea genuino es trasladar la responsabilidad al otro, por lo que es una clara señal de poca empatía disculparse diciendo “siento si te hice sentir así”. Con esta frase le traslada la culpa a la persona por sentirse así a pesar de que sus acciones no fueron las adecuadas.

Asimismo, una persona sin empatía no te ayudará si estás en una situación complicada ya que otra de sus frases habituales es “no es mi problema”, lo que demuestra su egoísmo al no preocuparse por los demás. Finamente, La persona poco empática no permite que el otro atraviese momentos de dolor o inseguridades, y sin intención de ayudar, lo que hace es lavarse las manos diciendo “supéralo”, creyendo que un mal momento puede esfumarse sin hacer el trabajo emocional correspondiente.