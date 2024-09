Fortalece tu autoestima diciendo más seguido esta palabra, según los expertos

Según los expertos, diciendo más de seguido la palabra “no” fortaleceríamos nuestra autoestima, ganaríamos bienestar emocional y mejoraríamos nuestra salud mental. Y es que este monosílabo no solo no ayuda a negar una situación o idea, sino que nos permite marcar límites.

Asimismo, al negarnos a hacer todo lo que nos proponen también nos estamos priorizando nosotros, colocándonos en primer lugar y dejando en claro que es lo que nos merecemos. Decir “no” es una manera de proteger nuestra autoestima, sin embargo, esta palabra es utilizada mucho menos de lo que se debería.

Debes decir más seguido la palabra "no". Foto: Shutterstock

Y es que, muchas veces no identificamos la situación y nos vamos acomodando más en un escenario en el que cada vez es más difícil salir, no dándole la importancia debida a lo que realmente necesitamos y queremos en la vida.

La psicóloga sanitaria española Natalia Franco de Área Humana señala que una de las consecuencias de no decir suficientemente “no” es que dejamos de ser nosotros mismos, ya que, si bien el proceso no es de la noche a la mañana, llega un momento en el que desconocemos lo que queremos y, por lo tanto, quienes somos. "No decir 'no' tiene consecuencias y nos afecta de alguna manera", expresa la experta.

Estrategias para decir “no”

La especialista considera que "negarse a los deseos de los demás es una manera de expresar nuestra autonomía e independencia", reforzando de esta manera nuestra confianza, autoestima, y, por ende, mejorando nuestro bienestar emocional.

Decir "no" ayuda a tu bienestar emocional y mejora tu salud mental. Foto: Shutterstock

Con respecto a las estrategias para plantarse y decir “no”, la experta comparte algunas técnicas que te pueden ayudar como la técnica del sándwich. "Consiste en expresar un mensaje negativo, pero empezando con un mensaje positivo y empatizando con el otro. Estoy de acuerdo con que no puedes hacerlo sola. Además, me encantaría echarte una mano, como he hecho otras veces, pero…", explica la profesional.

Por otro lado, aconseja identificar las emociones que sentimos de manera y gestionarlas correctamente para evitar sentimientos de culpa, vergüenza y sumisión. De la misma manera, recomienda pesar dos veces antes de tomar una decisión generada por impulsos, lo que podría traer consecuencias. Finalmente, la experta hace hincapié en que tienes derecho a no hacer algo que no te agrade y a dar tu opinión, con lo que estarás confirmando tu posición y el lugar que tomas en la situación.