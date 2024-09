El sencillo truco para agrandar tus glúteos, según una entrenadora

Y quién no quiere conseguir unos glúteos más grandes y definidos. Aunque existen numerosos ejercicios diseñados específicamente para esta área, no todos son igual de efectivos. Todo radica en saber cómo ejecutar cada movimiento de manera correcta y enfocarse en activar los músculos adecuados. Ely Estall, entrenadora personal y dietista, comparte algunos consejos.

En el gimnasio, una de las máquinas más utilizadas para trabajar los glúteos es la de abductores. Sin embargo, muchas personas no obtienen los resultados esperados porque no la usan de forma correcta. La técnica es crucial para activar tanto el glúteo mayor como el medio, y un pequeño ajuste en la postura puede marcar una gran diferencia. Ely Estall recomienda inclinarse un poco hacia adelante mientras se utiliza esta máquina. Al hacer esto, no solo se trabaja el glúteo medio, sino también el glúteo mayor.

Abducción.

Además de la postura, la velocidad y el control durante los ejercicios son aspectos fundamentales. Moverse de manera lenta y controlada ayuda a evitar lesiones, sino que también garantiza una mayor activación muscular. En el caso de las abducciones, Ely sugiere hacer una pausa corta al bajar la pierna a medio camino, antes de completarlo. Esta técnica de detenerse brevemente aumenta la tensión en los glúteos y mejora su estimulación, favoreciendo un crecimiento más eficiente.

Otro ejercicio para trabajar esta área son las abducciones con mancuerna. Aquí, es importante mantener el torso firme y evitar balancear la cadera. Esto permite que los músculos trabajen de manera aislada, maximizando su esfuerzo. Al mantener el abdomen contraído y evitar movimientos innecesarios, se logra una mejor conexión mente-músculo, lo que se traduce en un trabajo más eficiente y unos glúteos más definidos.

Sentadillas.

Sin embargo, el entrenamiento de los glúteos no se limita a estas dos opciones. Incorporar una variedad de ejercicios es esencial para evitar el estancamiento y estimular el crecimiento desde diferentes ángulos. Las sentadillas, por ejemplo, son un clásico que no puede faltar en cualquier rutina de glúteos. Las estocadas son otra excelente opción para trabajar esta área. Realizarlas con una mancuerna en cada mano añade un desafío extra, aumentando la carga sobre los glúteos.