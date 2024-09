Los trucos con la sal que no conocías para tener tu casa en orden

La sal posee numerosos trucos que son de gran utilidad en la vida cotidiana. Desde la limpieza del hogar hasta la protección contra insectos, este mineral es un aliado en las tareas domésticas de manera sencilla y económica.

Uno de los usos más interesantes de la sal es en la limpieza del baño. Para mantener tu inodoro limpio y libre de gérmenes sin recurrir a productos químicos agresivos, la respuesta está en la sal. Un truco sencillo es colocar un poco de sal en el váter antes de irte a dormir. Al hacer esto eliminas los malos olores y creas una barrera contra la acumulación de gérmenes.

Coloca sal en el váter.

Si bien la sal es excelente para el baño, también puede ser un recurso eficaz para quitar manchas difíciles de la ropa. Todos hemos pasado por la frustración de ver cómo una mancha de salsa arruina una prenda favorita. La buena noticia es que la sal puede ser la solución a este problema. Si actúas rápidamente, espolvoreando sal sobre la mancha, esta absorberá gran parte del líquido antes de que se adhiera completamente a la tela. Luego, solo necesitarás lavar la prenda como lo harías normalmente. Este truco no solo es útil para las manchas de salsa, sino también para eliminar manchas de vino o grasa.

Otro truco valioso para la limpieza del hogar es el uso de sal en las cacerolas y sartenes manchadas. Con el tiempo, estos utensilios pueden acumular manchas difíciles de quitar, incluso después de fregarlos. Aquí es donde la sal entra en acción nuevamente. Frotar un poco de sal junto con jabón sobre la superficie manchada puede ayudar a desprender la suciedad y devolverle el brillo a tus utensilios de cocina. La textura de la sal actúa como un abrasivo suave que no dañará la superficie.

Limpia tus ollas.

Además de ser útil para eliminar manchas, la sal también se deshace de los malos olores en los recipientes de cocina. A veces, los contenedores de plástico que utilizamos para guardar alimentos retienen olores desagradables, incluso después de lavarlos. Para solucionar este problema, solo necesitas llenar el recipiente con agua caliente y añadir una buena cantidad de sal. Deja que la mezcla repose durante unos 15 minutos, y luego enjuaga.

La sal no solo es útil dentro de la cocina y el baño, sino que también tiene propiedades medicinales. Uno de los remedios caseros más conocidos es hacer gárgaras con agua tibia y sal para aliviar el dolor de garganta. Este sencillo truco ayuda a reducir la inflamación y a eliminar las bacterias que pueden estar causando la molestia.

Y si tienes problemas con hormigas o cucarachas en casa, coloca sal en las esquinas, cerca de puertas o ventanas, es una forma efectiva de repeler a estos insectos no deseados. Las hormigas, en particular, no cruzan una línea de sal, lo que significa que puedes usarla para crear barreras naturales y evitar que entren a tu hogar. En el caso de las cucarachas, la sal puede ser un disuasivo cuando se coloca en lugares estratégicos, como debajo de los muebles o en los armarios de la cocina.