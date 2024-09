Así sabrás si tienes parásitos en el intestino

Si estás con malestar estomacal y sientes otros síntomas como dolor abdominal o náuseas muy probablemente tengas parásitos en el intestino, que son unos microorganismos que viven en el cuerpo alimentándose de éste ocasionando molestias intestinales e infección.

Los parásitos intestinales aparecen cuando existe una falta de higiene a la hora de comer. Si se consumen alimentos que no están bien lavados y desinfectados o comes en la calle en lugares no cumple con los estándares mínimo de limpieza, muy probablemente se pueda contraer estos microorganismos. Así también, si tomas agua no purificada puede ser un uno de los motivos por los que contraigas estos microorganismos.

Los parásitos intestinales son microorganismos que se alojan en el cuerpo. Foto: Shutterstock

Los parásitos intestinales lo pueden padecer cualquier persona sin importar la edad, y existen 2 tipos que son los más comunes. Por un lado, se encuentran los oxiuros que son frecuentes en niños de edad escolar y que miden de 6 a 13 milímetros de largo, mientras que los giardia se contraen habitualmente por el agua contaminada.

Los parásitos intestinales se contraen por los alimentos mal lavados. Foto: Shutterstock

Es así que estos parásitos pueden causar malestares estomacales, aunque en ciertas ocasiones puede que uno tenga alojado estos microorganismos en el cuerpo sin sentir ninguna molestia. Finalmente, te puedes dar cuenta de que tienes parásitos intestinales si tienes síntomas como cansancio, diarrea acuosa o con sangre, náuseas, hinchazón o picazón genital, dificultades para dormir, estreñimiento, pérdida de apetito, vómitos, perdida involuntaria d peso, anemia, rechinar de dientes y erupciones cutáneas.