Carmen Villalobos revela sus ejercicios favoritos para fortalecer glúteos y piernas a los 41 años

Carmen Villalobos es una de las artistas latinas más queridas de todo el continente. Esto es el resultado del éxito que ha cosechado a o largo de su carrera. Además, con el paso de los años, la actriz nacida en la ciudad de Barranquilla, Colombia, ha demostrado que también tiene un gran talento para ser presentadora de un programa de televisión.

Desde hace un par de años, Carmen Villalobos ha estado al frente del reality de comidas TOP CHEF VIP. Su carisma, talento y profesionalidad, han hecho que la popular diva sea una de las más reconocidas de la pantalla chica de su país y del resto del continente.

Esta fama que posee Carmen Villalobos se ve reflejada en las redes sociales, donde posee millones de seguidores de todas partes del mundo que reaccionan ante cada publicación que realiza. Esta vez no fue la excepción, ya que recientemente, la colombiana compartió un video que sorprendió a todos.

El material audiovisual consiste en un resumen de la rutina de ejercicios que realiza a diario para tener una figura perfecta a sus 41 años. En el clip podemos ver a la antagonista de "Café con aroma de mujer" hacer movimientos para fortalecer piernas y glúteos desde el gimnasio.

Carmen Villalobos es una persona dedicada a la vida saludable.

Junto al video, Carmen Villalobos agregó una descripción que dice: "Dándole vida a mi cuerpo con el ejercicio. Estoy feliz porque llevo 1 semana entrenando a mi ritmo, sin afanes y superenfocada. Ahora que tengo un poco más de tiempo he dividido mis días por grupos musculares y hoy por ejemplo me tocaba trabajar tren inferior. Oigan, yo no soy una profesional en esto, entreno recordando lo que Lore me ponía a hacer y también tengo una aplicación para guiarme, perooooooo hay muchas cosas que sencillamente no puedo hacer... Así que fluyo con lo que SI puedo hacer. Recuerden que cada cosa que hagamos CUENTA, SE LES QUIERE".