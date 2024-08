Jennifer Garner revela la rutina de ejercicios que realizó para Deadpool & Wolverine y tener un cuerpo escultural a los 52 años

Jennifer Garner es una de las actrices más queridas de Hollywood. Con su participación en la película Deadpool & Wolverine, la nacida en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos, demostró que, no solo, su talento se mantiene intacto, sino también su figura escultural.

Recientemente, en sus redes sociales, Jennifer Garner, compartió un video que consiste en un resumen del exhaustivo entrenamiento físico que realizó para darle vida nuevamente al personaje "Elektra". En la nueva película de Marvel, la popular actriz tiene una participación como una de las heroínas más reconocidas del universo de los comics.

En el video, podemos observar a Jennifer Garner, exesposa de Ben Affleck, realizar una rutina de ejercicios que consiste en trabajar diversas partes del cuerpo con movimientos de boxeo, natación, correr, CrossFit, entre otros. Con esta serie de ejercicios, la talentosa actriz demostró que, a su edad, se puede tener una espléndida silueta.

Junto al video, Jennifer Garner, compartió una extensa descripción que comienza diciendo: "Recuerdo el momento en que @slevydirect y @vancityreynolds tuvieron la idea de que Elektra Natchios apareciera en @deadpoolmovie 3. Estábamos en el set de The Adam Project y se dieron esa mirada que tienen y que puede comunicar una idea, 20 páginas de diálogo, códigos nucleares: hay un loco destino artístico entre esos dos. Aparte de intentar convencer a los compañeros de preescolar de mis hijos de que yo era secretamente un ninja, no había aprendido los movimientos de Elektra desde 2004"

El mensaje completo que publicó Jennifer Garner, terminó así: "Estaba en forma, pero no en @marvel. Cuando este sueño imposible se hizo realidad, mi mejor amiga y doble de OG @shaunaduggins y yo amplificamos nuestro entrenamiento, dirigido por @bethjnicely en @thelimitfit: 1 vez al día, además de cualquier tarea que ella asignara para un segundo entrenamiento. Boxeo 3 veces por semana con @flvcothefuture de @matchroomxchurchillgym. Y muchísimos @becsgentry de @onepeloton. Tuvimos #SuperHeroSummer aquí, girando sais (dagas) en el patio trasero y riéndonos de nuestros viejos cuerpos doloridos. No sabía que Elektra y yo necesitábamos un final, pero Shawn y Ryan sí. Tienen talento en muchos sentidos, pero ver y elevar a las personas que los rodean está en la parte superior de la lista. Shauna y yo estábamos en el cielo en el set con ellos, con mi viejo amigo @thehughjackman, @dafnekeen, @channingtatum, @realwesleysnipes. Filmar la pelea fue muy divertido, estar allí todos juntos, realmente como un sueño. Estoy orgulloso de mis amigos y agradecido de estar ahí con ellos. Gracias, muchachos, no es suficiente, pero es un buen marcador de posición hasta que descubra qué es suficiente".

Elektra es una película estadounidense-canadiense de superhéroes del 2005 basada en el personaje de Marvel Comics Elektra Natchios y dirigida por Rob Bowman. Es un spin-off de la película Daredevil de 2003, está protagonizada por Jennifer Garner, Goran Višnjic, Will Yun Lee, Kirsten Prout, Cary-Hiroyuki Tagawa y Terence Stamp. La historia es sobre Elektra, una asesina que debe proteger a un hombre y su hija prodigio de otro asesino que fue contratado por La Mano.

19 años más tarde, Jennifer Garner, demostró que su talento se mantiene intacto y que puede estar disponible para una secuela de la película que protagonizó a mediados de la década del 2000.