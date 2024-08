La verdad detrás del té verde: ¿Realmente funciona para bajar de peso?

El té verde ha sido un protagonista recurrente en conversaciones sobre salud, y uno de los aspectos más discutidos es su supuesto rol en el objetivo de adelgazar. Sin embargo, más allá de sus importantes propiedades, es válido analizar una serie de detalles que giran alrededor de este fenómeno.

Esta infusión, de origen asiático y valorada por siglos en la medicina tradicional, ha sido asociada desde siempre con diversos beneficios para la salud debido a su alto contenido de antioxidantes y nutrientes. Sin embargo, cuando se trata de la pérdida de peso, es importante examinar con detalle lo que realmente puede ofrecer.

Cuáles son los beneficios del té verde a la hora de buscar adelgazar (Shutterstock).

¿Qué lo hace tan especial? Esta bebida es conocida por su contenido de catequinas, en especial la epigalocatequina galato (EGCG), un poderoso antioxidante que, junto con la cafeína, ha sido objeto de estudio por su capacidad para acelerar el metabolismo. Este aumento del metabolismo se traduce en una mayor quema de calorías, lo que ha llevado a la creencia de que el té verde puede ayudar a reducir la grasa corporal.

Algunos estudios sugieren que puede tener un efecto leve en la pérdida de peso, aunque los resultados no siempre son definitivos. La combinación de catequinas y cafeína parece fomentar la oxidación de las grasas, lo que puede ser beneficioso, especialmente cuando se consume antes de realizar actividad física.

Un estudio realizado en 2018 señaló que las mujeres que bebieron té verde matcha antes de una caminata de 30 minutos lograron una mayor oxidación de grasas inducida por el ejercicio.

Aunque esto parecer ser prometedor, la ciencia explica que no debemos exagerar en sus beneficios. Los efectos sobre la pérdida de peso son relativamente modestos y, en muchos casos, apenas perceptibles. Aunque puede ayudar a bajar de peso en personas con sobrepeso u obesidad, los resultados no son estadísticamente significativos.

¿El té verde es la solución definitiva? No, no es una solución milagrosa. Aunque puede ayudar, no es suficiente por sí solo para marcar una diferencia notable en la mayoría. Su verdadero valor radica en ser parte de un estilo de vida saludable. Cuando se combina con una dieta equilibrada y ejercicio regular puede ser un aliado, pero no el factor determinante.

Otros beneficios: Además de su posible impacto en la pérdida de peso, el té verde ofrece numerosos beneficios. Es rico en antioxidantes, lo que puede ayudar a combatir el daño celular, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorando la salud cerebral. Incluso es asociado con la prevención de ciertos tipos de cáncer y como mejora de la función cognitiva.

Está claro que beber té verde no tiene nada malo, aunque no es algo mágico. Sin embargo, se puede incluir tranquilamente como parte de una alimentación balanceada y el hábito de entrenamiento constante. Lo único con lo que habría que tener cuidado es con la ingesta de cafeína, ya que una taza de té verde normal de 200 ml lleva aproximadamente 25 miligramos de cafeína -se recomienda no consumir más de 400 miligramos de cafeína por día-.