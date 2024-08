Descubre la técnica 90/90 para mantener ordenado tu armario

Con uno de los problemas que habitualmente nos topamos es el desorden que impera en nuestro placard, y la mayoría de las veces le echamos la culpa al tamaño del mueble o a los pocos compartimentos que tienen para guardar cosas. Sin embargo, el punto clave de este problema está en la falta de organización, y es por ello que esta técnica denominada 90/90, te ayudará a mantener ordenado tu armario.

Mantener tu armario ordenado aporta varios beneficios como conservar mejor tus prendas y accesorios, así como encontrar con mayor facilidad lo que estás buscando, por lo que se hace fundamental que el interior de tu placard esté organizado.

La técnica 90/90 te ayudará a conservar mejor tus prendas Foto: Shutterstock

El método 90/90 para mantener ordenado el armario

El procedimiento 90/90, se ha popularizado gracias al documental de Netflix “Minimalismo: menos es ahora” (2021), donde Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, desarrollaron y bautizaron esta técnica con el objetivo de ayudar a simplificar la vida de las personas. Este plan de orden consiste en ganar espacio en tu armario basándose en la frecuencia de uso de las prendas. "Las reglas pueden ser arbitrarias, restrictivas y aburridas, pero a menudo son útiles cuando esperamos lograr un cambio", señalan los creadores del método.

Con la técnica 90/90 encontraras tus prendas y accesorios con mayor facilidad. Foto: Shutterstock

La regla es muy sencilla. Si hay una prenda que no la has utilizado en los últimos 90 días y tampoco te es poniéndotela en los próximos 3 meses, que son otros 90 días, debes deshacerte de ella, aclarando que se debe tener cierta flexibilidad con la ropa de temporada, por lo que si se tratan de este tipo de prendas, el plazo se alarga a 4 o 6 meses. "Cualquiera que sea tu regla, sé honesta contigo misma. Si tus posesiones materiales no sirven para ningún propósito ni te traen alegría, entonces es probable que te impidan llevar una vida más significativa", aseguran los expertos en minimalismo.