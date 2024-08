Si tienes más de 60 años, estos hábitos no ayudan a tu salud

A los mayores de 60 años se les hacen más evidentes los cambios producidos en el cuerpo, así como también se nota que la fuerza ya no es la misma y comienzas a ser menos resistente que antes. Si bien una dieta balanceada y la práctica regular de ejercicios te pueden servir de mucho a esta edad, si practicas estos hábitos no ayudan a tu salud.

Estos hábitos quizás te sean imperceptibles, pero son cotidianos, y aunque no parecen ser nada tóxicos, si van machacando de a poco tu calidad de vida, lo que hacen que el proceso de envejecimiento sea más duro, restándote agilidad y buena salud.

Es importante que a esta edad ingieras mucha agua. Foto: Shutterstock

Los hábitos que dañan tu salud

La revista “Eat This Not That” consultó a especialistas, y uno de ellos, Courtney D'Angelo, médico y dietista especializado, habló sobre el hábito de no consumir suficiente proteína a los 60 años. "La proteína ayuda a mantener la masa y fuerza muscular, la salud ósea, y es una de las mejores formas de ayudar con sus esfuerzos en la pérdida de peso. Aquellos ya mayores tienen más riesgo de perder masa muscular, por lo que no ingerir suficientes proteínas podría acelerar el proceso", explicó el experto.

Por su parte, Lisa Young, doctora en dietética y nutrición, remarcó los perjuicios que puede ocasionar el hábito de no tomar agua a los 60 años. "A medida que envejeces, la sensación de sed tiende a disminuir. Por tanto, las personas mayores tienden a deshidratarse más que los jóvenes", dijo la especialista.

Las proteínas son importantes para no perder masa muscular. Foto: Shutterstock

Otro de los hábitos que dañan tu salud si eres mayor a 60 años y pasa desapercibido, es el comer a cualquier hora. En ese sentido, Young advierte que “comer a deshoras en exceso se asocia con aumentos repentinos de peso, mayores fluctuaciones de azúcar en sangre y con ello aumentar la probabilidad de sufrir diabetes".

Finalmente, el hábito de no consumir suficiente fibra también es algo que los expertos recomiendan cambiar. "Asegúrate de incluir fibra en tu dieta para nutrir las bacterias beneficiosas que viven en tu intestino y así mejorar la absorción de nutrientes, reducir la inflamación y gozar de un mejor estado de ánimo", expresó la dietista Kara Landau.