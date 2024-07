Según Harvard, esta es la habilidad que tienen las personas súper exitosas

Ser millonario es una cuestión de suerte y no de talento, según afirma una investigación del MIT, sin embargo, ser exitosos no significa necesariamente que somos ricos, ya que el éxito depende mucho de cada persona, ya que muchas veces se lo asocia con el aspecto laboral. No obstante, según la Universidad de Harvard, las personas súper exitosas comparten una habilidad.

Todo aquel que desarrolla una actividad laboral desea alcanzar el éxito al cumplir con la meta que se trazó, sin embargo, esto no es nada fácil en este mundo tan competitivo. En ese sentido, los expertos de Harvard señalaron que las personas exitosas la habilidad de ser flexibles.

La flexibilidad es la habilidad que comparten las personas exitosas. Foto: Shutterstock

La habilidad de las personas exitosas

La flexibilidad entendida como la capacidad de adaptarse, es la habilidad que comparten las personas que han alcanzado el éxito, según Joe Fuller, profesor de la Harvard Business School, Copresidente de Gestión del Futuro del Trabajo y Fundador del Proyecto Harvard sobre Workforce Founder Monitor Group, quien viene investigando desde hace décadas, junto a Premios Nobel y altos ejecutivos de la revista Fortune 500, que es lo que tienen en común las personas que han alcanzado el éxito en sus vidas.

De acuerdo con Fuller la persona que alcanzan el éxito en sus trabajos no es la que más rinde por sobre el resto sino la que es capaz de adaptarse a situaciones cambiantes. “No están atados a una trayectoria profesional predeterminada que establecieron cuando eran estudiantes o cuando empezaron su primer trabajo”, explicaba el experto.

Quien es capaz de adaptarse a situaciones cambiantes alcanza en éxito. Foto: Shutterstock

Según, Iria Reguera, psicóloga y directora de Trendencias, “los cambios te hacen aprender cosas de ti que no conocías, te llevan al límite y te obligan a ser lo más resolutiva que hayas sido nunca. Cambiar y evolucionar con el tiempo puede acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser. No es a los cambios a quienes debemos temer, sino al estancamiento y la rigidez”, concluye