Qué ocurre cuando te arrancas los pelos de la nariz

El cuerpo humano es una máquina perfecta, donde cada parte tiene una función. El vello corporal ejerce una barrera contra el frío y los agentes contaminantes del ambiente. Los pelos de la nariz tienden a ser más largos y gruesos a medida que envejecemos, sobre todo en el caso de los hombres.

Esto se debe a que los folículos pilosos de la nariz desarrollan sensibilidad anagena, que hace que cambien de aspecto. En este punto, muchas personas consideran la posibilidad de quitárselos, sin tener en cuenta su función. Los vellos de la nariz son como un filtro protector para el sistema respiratorio, se encargan de retener las partículas más grandes de polvo, polen y agentes contaminantes que circulan en el aire.

No los arranques de raíz.

Es decir, cumplen una función de protección contra partículas extrañas que pueden ser el origen de enfermedades. Los pelos de la nariz, llamados vibrisas, son cilios microscopios, lubricados por la mucosidad, capaces de retener los agentes patógenos. Eliminar los pelos de la nariz por estética, no está contraindicado.

Según la Clínica Mayo, cortarse el pelo no tendría por qué suponer un mayor riesgo de infección, ya que sólo retienen las partículas más grandes. Sin embargo, depilarse los pelos de la nariz no está libre de riesgos, por lo que los expertos recomiendan que se recorten aquellos que queden visibles, en lugar de arrancarlos de raíz, y mucho menos con pinzas.

Échales tijera.

De hecho, si los arrancas, detallan los expertos que "ese mecanismo de defensa va a dejar de estar y las infecciones se van a facilitar". Por lo tanto, la recomendación es, en vez de acabar con ellos, recórtalos. "Que no se vean tanto, pero déjalos lo suficiente como para que sigan funcionando". También desmienten que no hay posibilidad de que las bacterias pueden llegar desde la nariz hasta el cerebro, "aunque es verdad, es muy raro y no creo que te vaya a pasar".