Las mejores posturas para alcanzar el orgasmo femenino

El orgasmo es toda una experiencia. El placer femenino está ligado a la estimulación adecuada del clítoris y la parte inicial de la vagina. Para aquellos que buscan llevar a su pareja al éxtasis, el Kamasutra ofrece una variedad de posturas que lo potencian.

La sentada facial es una postura ideal para demostrar tu dominio del cunnilingus. En esta posición, la mujer se sienta en la cara de su pareja, permitiendo un acceso directo y completo a su clítoris y vulva. Ella puede guiar a su pareja hacia las zonas que más placer le proporcionan, mientras que la pareja puede usar la lengua y los labios para explorar diferentes ritmos y presiones.

Sentada facial.

La silla caliente es otra postura del Kamasutra que puede llevar a tu pareja al clímax. En esta posición, el hombre se sienta en una silla mientras la mujer se sienta encima, de espaldas a él. Esta postura permite una penetración profunda que estimula algunos de los puntos más sensibles del fondo de la vagina. Además, la mujer tiene control sobre la velocidad y la profundidad de la penetración.

Silla caliente.

Otra postura que es extremadamente popular entre las mujeres es la vaquera. En esta posición, la mujer se sienta encima del hombre, de frente o de espaldas. La ventaja de la vaquera es que le permite a la mujer tener el control total sobre el movimiento, la velocidad y la profundidad de la penetración. Además, esta postura facilita la estimulación del clítoris, ya sea con las manos de la mujer o con la ayuda de su pareja.

Vaquera.

El capitán es una postura que le da notoriedad al clítoris. En esta posición, la mujer se acuesta de espaldas con las piernas levantadas y apoyadas en los hombros de su pareja, quien está de rodillas frente a ella. Esta postura permite una penetración profunda y directa, mientras que la mujer puede fácilmente alcanzar su clítoris para una estimulación adicional. El capitán combina la estimulación interna y externa de una manera que puede resultar en orgasmos intensos y satisfactorios.

Además de estas posturas, es importante recordar que la comunicación y la conexión emocional son esenciales para el placer sexual. Hablar abiertamente con tu pareja sobre lo que le gusta y lo que no le gusta. No tengas miedo de experimentar y probar nuevas cosas; cada mujer es diferente y lo que funciona para una puede no funcionar para otra.