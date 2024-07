Incorporar hábitos saludables: pequeños hábitos que pueden mejorar tu vida

Agregar hábitos saludables en nuestra vida es fundamental para lograr una estabilidad emocional y cognitiva. Organizar y estructurar nuestra rutina diaria nos ayuda a tener un orden que nos permite generar y cumplir objetivos, lo cual nos brinda satisfacción.

La licenciada en Psicología, Agustina Vidal, matrícula 4881, dialogó con MDZ sobre estos hábitos saludables y la importancia que tienen una vez que los incorporamos a nuestra vida cotidiana. Pequeños cambios en la misma pueden generar significativas mejoras en el día a día de una persona.

Dormir entre 6 y 8 horas es fundamental para nuestra salud mental. Shutterstock.

Agustina Vidal comenzó diciendo que: "No tener hábitos, como hacer la cama, al levantarnos, cepillarnos los dientes, lavar la ropa y los platos, nuestra vida se llena de desorden. Este desorden no solo afecta visualmente, sino también psicológicamente, indicando un desorden interno o problemas no resueltos".

"Mantener el orden nos permite ver nuestra realidad y entorno con mayor claridad, facilitando la detección y resolución de problemas. Incorporar estos hábitos saludables nos ayuda a tener una visión más clara de nuestra casa, amistades y entorno, detectando rápidamente cualquier problema que surja", agregó la licenciada en Psicología.

Agustina Vidal, matrícula, 4881, detalló a MDZ cinco hábitos saludables que pueden generar grandes cambios en la vida de una persona. "Del mismo modo en que es nuestra tarea proteger nuestro cuerpo y mantenerlo sano, también es responsabilidad de nosotros proteger nuestra salud mental. Son varias de las pequeñas cosas diarias que, cumpliéndolas día a día, nos ayudan a disponer de un buen estado psicológico", afirmó la profesional en el tema.

Expresarse a través del arte es una manera constructiva y original de mantener nuestra salud psicológica en buen estado. Shutterstock.

Cinco Hábitos Saludables

Mantener activo el cerebro: realizar actividades mentales diarias, como juegos de estrategia (ajedrez, damas, cartas), nos ayuda a mantener la mente activa y en forma.

Plantearse metas y organizarse: establecer metas a corto, mediano y largo plazo, estructurando nuestra rutina laboral o de estudio con objetivos pequeños que podamos cumplir diariamente. Esto reduce el estrés y la procrastinación, manteniéndonos enfocados.

Dormir suficiente: dormir entre 6 y 8 horas es crucial para nuestra salud psicológica. Dormir poco afecta nuestro humor, y dormir en exceso disminuye nuestra capacidad de concentración.

Ser asertivo: la asertividad nos permite expresar nuestras opiniones de manera adecuada sin invalidar a los demás. Ayuda a regular nuestro humor y mejora nuestras relaciones sociales, permitiéndonos establecer límites y decir "no" cuando es necesario. El ejercicio cotidiano es otro de los hábitos que podemos agregar a nuestra rutina diaria. Shutterstock.

Expresarse creativamente: el arte es una herramienta de expresión emocional que se ha usado desde la antigüedad. Independientemente de la técnica que usemos (escritura, pintura, manualidades), expresarse a través del arte es una manera constructiva y original de mantener nuestra salud psicológica en buen estado.

Incorporar y mantener estos hábitos saludables en nuestra vida diaria no solo nos ayuda a mantener el orden externo e interno, sino que también nos permite alcanzar nuestras metas personales con mayor facilidad y claridad. Estos hábitos son esenciales para nuestro bienestar general y nos brindan la estabilidad necesaria para enfrentar los desafíos cotidianos.