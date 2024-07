En estos casos no debes consumir almendras

Uno de los frutos secos que gozan de mayor popularidad y que son más utilizados en el mundo gastronómico son las almendras, debido a su sabor y sus numerosas propiedades benéficas para la salud. Sin embargo, existen casos en los que se debe moderar su consumo.

Las almendras son beneficiosas por su alto contenido de proteínas, grasas saludables y minerales, por lo que son recomendadas para añadirlas a la dieta diaria, aunque algunas personas deberían limitar o eliminar su consumo debido a contraindicaciones relacionadas a alguna enfermedad.

La almendra tiene diversos beneficios para la salud. Foto: Shutterstock

Los beneficios de las almendras

Las almendras son una rica fuente de proteínas vegetales por lo que su consumo regular es recomendado. De acuerdo a la Fundación Española de Nutrición, cada 100 gramos de este fruto seco proporcionan 20 gramos de proteínas, convirtiéndolas en una opción óptima para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas. Asimismo, contienen altos niveles de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que ayudan al corazón reduciendo el colesterol y previniendo problemas cardiovasculares.

Las almendras también poseen minerales esenciales como calcio, magnesio, zinc, fósforo y hierro. Según un estudio de la Universidad de Pensilvania publicado en el “Journal of the American College of Nutrition”, si se consume este fruto seco mejora la salud ósea y fortalece el sistema inmunológico ya que tiene propiedades antioxidantes por su alto contenido de vitamina E.

Existen caso en los que se debe moderar el consumo de almendras. Foto: Shutterstock

En estos casos se debe moderar el consumo de almendras

Si bien las almendras son consideradas un alimento saludable, algunas personas deberían moderar su consumo o evitarlo debido a ciertas contraindicaciones relacionadas a su salud como aquellas que padecen de alergia ya que este fruto seco es uno de los más comúnmente asociado a alergias alimenticias. Pueden generar desde picazón y urticaria, hasta síntomas más serios como la dificultad para respirar.

Asimismo, por ser ricas en fibra, las almendras son beneficiosas para la digestión, aunque su consumo excesivo podría causar problemas gastrointestinales como hinchazón, gases y diarrea, por lo que las personas con síndrome de intestino irritable no deberían consumir este fruto seco.

Por último, las almendras contienen un alto nivel calórico, aproximadamente 576 calorías por cada 100 gramos, por lo que las personas que están siguiendo dietas adelgazantes deberían moderar su consumo o eliminarlas de su plan de alimentación.