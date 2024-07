Estos son los objetos de tu cocina que debes deshacerte sin dudar

Uno de los lugares de nuestro hogar que más utilizamos es la cocina, donde sin darnos cuentas, con el paso del tiempo, se empiezan a acumular utensilios, tápers y vasos, entre otras cosas, que no utilizamos, o lo que es peor, que ni siquiera funcionan. Es por ello que, para limpiar este especio, estos son los objetos que debes deshacerte sin dudar.

Al amontonarse elementos en desuso en la cocina lo único que hace es que se encuentre desordenada, sin poder encontrar muchas veces lo que realmente necesitamos, y que se estanque la energía de este lugar tan utilizado de la casa. Por eso, deberías tomarte el tiempo para ver que objetos son los que debes tirar para limpiar este ambiente.

Las ollas y sartenes oxidadas ponen en riesgo tu salud. Foto: Shutterstock

¿Qué objetos de la cocina debes tirar?

Para comenzar, debes deshacerte de todas aquellas ollas y sartenes que están oxidadas o estropeadas, y las sartenes con el teflón rayado, ya que esto implica un riesgo para tu salud cada vez que cocinas. Por otro lado, muchas personas se rehúsan a tirar aquellos electrodomésticos que ya no funcionan y los usan como adorno sin saber que eso, lo único que hace, es que la energía de la cocina se estanque.

Asimismo, muchas personas le toman cariño a ciertos objetos como los paños, trapos y guantes para horno viejos y en mal estado, que tiene agujeros y están quemados. Sin embargo, esto elementos no deberían estar más en la cocina y deberían ser reemplazados por unos que den un aspecto más saludable.

Sin lugar a dudas, los tápers son uno de los objetos de los que más difíciles son deshacerse. Y es que, aunque no tengan tapa siguen teniendo su lugar en los armarios de la cocina, aunque, para mantener el orden y la practicidad, deberías tirar aquellos que están quemados, rotos o sin tapa, aclarando que lo ideal es utilizar tápers de vidrio.

Tápers viejos o sin tapas debes tirarlos por que ocupan lugar y causan desorden en tu cocina. Foto: Shutterstock

Otro de los objetos que ocupan un lugar innecesario son los cubiertos en mal estado o aquellos que se han quedado con solo una parte, por ejemplo, un tenedor sin su cuchillo. En este caso, retoma el orden de tu cajón de cubierto manteniendo solo aquellos que realmente necesitas.

Finalmente, fíjate en tu cocina si no tienes especias vencidas, herramientas de repostería que nunca usas y que no sabes ni siquiera para que sirven, objetos repetidos que solo ocupan espacio en tu cocina, frascos que no utilizas, y sobres de salsas como kétchup, mostaza o mayonesa, así como también de palitos chinos que quedaron dando vueltas luego del último delivey de comida que pediste. Bien, todos estos objetos deberían ir a parar a la basura ya que lo único que hace es robarte espacio y acumular suciedad en un lugar de la casa donde el orden y la limpieza son primordiales.