Estos hábitos te hacen una persona menos agradable

Las relaciones interpersonales juegan un papel importante en nuestras vidas ya que somos seres sociales que necesitamos interactuar con otras personas. Sin embargo, existen hábitos que te hacen menos agradable y esto puede que afecte la percepción que tiene los demás sobre ti.

Es necesario que si llevas en práctica estos malos hábitos entiendas que al cambiarlos por otros más positivos te ayudará a mejorar tus relaciones y a ser una persona con la que los demás se sientan a gusto compartir.

Mirar el teléfono en una conversación es una falta de respeto a la opinión de los demás. Foto: Shutterstock

Malos hábitos

Interrumpir constantemente. Esto demuestra una falta de paciencia y respeto de tu parta hacia los demás, ya que debes dejar que la otra persona termine con la idea que quiere expresar antes de responder.

No escuchar atentamente. Al no prestar atención a lo que dicen los demás hace verte desinteresado, por lo que debes escuchar activamente para demostrar empatía.

Ser negativo. Nadie quiere estar a lado de alguien que es negativo y transmite malas energías por lo que debes adoptar una actitud positiva y buscar soluciones en vez de enfocarte en los problemas.

Hablar solo de uno mismo. Si solo quieres contar tus experiencias esto puede percibirse como un desinterés hacia las opiniones de los demás.

Ser impuntual es no respetar el tiempo de la otra persona. Foto: Shutterstock

No aceptar críticas. Debes aprender a aceptar las críticas constructivas en calma y no defenderte de manera agresiva ya que esto transmite arrogancia de tu parte.

Llegar impuntual. Llegar tarde es considerada por la mayoría como una falta de respeto hacia el tiempo de los demás.

Usar el teléfono en medio de una conversación. Mientras están hablando con otra persona no mires ni utilices el teléfono porque puedes parecer grosero y desinteresado en las opiniones de los demás.

No mostrar gratitud. No ser agradecido es no valorar el esfuerzo hecho por los demás hacia ti.

No respetar el espacio personal. En las interacciones debes respetar las distancias apropiadas ya que invadir el espacio personal resulta incómodo para los demás.