El método para ser feliz en pareja: qué es la técnica 80-20

Las relaciones amorosas requieren dedicación y atención para mantenerse saludables y felices. A veces, equilibrar la vida personal y profesional puede ser complicado, por lo que la técnica 80-20, o principio de Pareto, puede ser de gran ayuda para mejorar la relación con tu pareja.

El principio de Pareto, creado por el economista Vilfredo Pareto, establece que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Aunque nació en el ámbito económico, este principio es aplicable en muchas áreas, incluidas las relaciones vinculares. La clave está en identificar y priorizar las actividades que más felicidad y satisfacción aportan a la relación.

Para implementar la técnica 80-20 en tu relación, primero debés reflexionar sobre las cosas que te hacen sentir feliz y realizado con tu compañerx. Esto puede incluir actividades compartidas como cocinar juntos, ver una película o simplemente pasar tiempo de calidad conversando. Dedicar más tiempo y energía a estas actividades puede fortalecer significativamente el vínculo.

La técnica 80-20 se presenta como una herramienta para lograr una relación de pareja feliz.

(Shutterstock)

Es importante también usar esta técnica para analizar y reflexionar sobre las cosas que no te gustan o no te hacen feliz. Identificar y cambiar estos aspectos puede ser crucial para mantener un equilibrio en la relación y asegurar que ambos estén satisfechos. La técnica 80-20 no solo es útil para la vida amorosa, sino también para otras áreas, como la vida profesional y las amistades.

Aplicar el principio de Pareto en el trabajo puede ayudar a notar las tareas que realmente generan resultados y enfocarse en ellas, mejorando la eficiencia y el rendimiento. En las relaciones de amistad, puede ser útil para reconocer cuáles son las interacciones más significativas y valorarlas adecuadamente.

(Shutterstock)

Por todo lo mencionado, la técnica 80-20 puede ser una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida en múltiples áreas. Enfocarse en lo que realmente importa y trae felicidad puede hacer una gran diferencia, tanto en la relación de pareja como en otros aspectos de la cotidianeidad. Implementar esta técnica requiere reflexión y compromiso, pero los resultados pueden ser muy gratificantes.

Utilizar el principio de Pareto te permitirá tener una relación más equilibrada y feliz, donde las actividades que más valor aportan sean prioritarias. De este modo, tanto tu pareja como vos podrán disfrutar de una vida amorosa más plena y satisfactoria.