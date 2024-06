El método para lavar el edredón sin que se arruine

Una de las ropa de cama que más cuidado se debe tener a la hora de su lavado son los edredones ya que su composición de tejidos es delicada. Sin embargo, con este método podrás lavarlo sin que se arruine y se deforme.

Es recomendable leer las recomendaciones del fabricante antes de meter el edredón en el lavarropa, ya que algunos modelos tienen instrucciones precisas de lavado. «Si se puede lavar en casa, asegúrate de usar una lavadora con una capacidad de carga lo suficientemente grande para que el relleno entre de manera holgada, sin necesidad de forzar ni apretar. Si no entra bien, la alternativa será lavarlo a mano en la bañera», advierten los expertos en limpieza.

Para lavar el edredón en el lavarropa debes tomar algunos recaudos. Foto: Shutterstock

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para el lavado tanto de los edredones de plumas como los sintéticos se debe utilizar un detergente suave. “Evita suavizantes y blanqueadores porque son demasiado fuertes para las delicadas fibras de algunos rellenos y también pueden afectar a la forma y suavidad original de las plumas. Además, suelen dejar residuos químicos que pueden causar irritación en pieles sensibles”, aconsejan.

La profesional del orden y la limpieza Bergoña Pérez, quien en redes sociales es conocida como “La Ordenatriz” existe un truco para lavar los edredones y evitar que se arruinen. “Añade tres pelotas de tenis al tambor para evitar que el relleno se apelmace, sobre todo si es de plumas. Para evitar que queden residuos de detergente en el edredón y salgan las temidas manchas amarillentas de guardado, es conveniente realizar un aclarado extra”, recomienda.

Los expertos aconsejan leer las recomendaciones del fabricante antes de lavar el edredón. Foto: Shutterstock

Asimismo, la experta recomienda que, si el lavarropas no es lo suficientemente grande para lavar el edredón, se utilice la bañera. “Llénala de agua fría o tibia, añade un poco de detergente suave y sumerge el relleno en el agua por completo. Déjalo en remojo durante al menos media hora y después agita suavemente el edredón en el agua para eliminar la suciedad. No lo retuerzas. Vacía la bañera y vuelve a llenarla con agua limpia para enjuagarlo, aclarando tantas veces como sea necesario hasta que no queden restos de detergente ni de suciedad. Elimina el exceso de agua presionando el edredón suavemente”, finaliza.