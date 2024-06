Tendencia: los cinco estilos de cortes de pelo para lo que queda del 2024

Con el 2024 en pleno desarrollo, es el momento perfecto para refrescar tu look con uno de los estilos de corte más en tendencia. Los flequillos están tomando el protagonismo y ofrecen una variedad de opciones para todos los gustos y tipos de cabello. Desde el atrevido baby bangs hasta el estilo mariposa.

Para aquellos que buscan un look audaz, atrevido, moderno y lleno de actitud, el flequillo baby bangs es la elección perfecta. Este estilo, que se sitúa por encima de las cejas, evoca una vibra rockstar que no pasa desapercibida. Los baby bangs son ideales para quienes no temen llamar la atención y están dispuestos a mantener su flequillo impecable con recortes frecuentes.

En el otro extremo tenemos el flequillo extra large o XXL. Este flequillo cae por debajo de las cejas, casi rozando los ojos, y se adapta tanto al cabello rizado como al lacio. El flequillo XXL ofrece una sensación de misterio y sofisticación, ideal para quienes prefieren un look más suave y femenino. Puedes llevarlo suelto para un efecto bohemio o peinarlo de lado para un toque más formal.

El flequillo Birkin, inspirado en la icónica Jane Birkin, es otro estilo que está haciendo olas en 2024. Este flequillo llega justo a la altura de las cejas y es conocido por su juvenil frescura y facilidad de mantenimiento. Es perfecto para quienes desean un cambio sin complicaciones y que no necesite demasiados cuidados. El Birkin flequillo añade un aire despreocupado y chic a cualquier peinado.

El estilo Him es un corte recto que se complementa con dos flequillos laterales. Este look es perfecto para quienes buscan enmarcar el rostro y añadir un toque contemporáneo. Y el estilo mariposa se presenta como una opción adaptable y de bajo mantenimiento para lo que queda del año. Este flequillo se adapta a todo tipo de rostros y texturas de cabello. Puede ser llevado con un look despeinado y natural o peinado para un acabado más pulido.