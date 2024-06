En tres pasos, cómo hacer que tu pareja te entienda según la psicología

No ser comprendido es de espanto. Nos hace sentir frustrados, tristes y desesperados. El conflicto no es algo fácil. Implica dolor, malentendidos y al mismo tiempo, podemos notar cómo hay partes de nosotros que gritan por sentirse valoradas y comprendidas. Y en el caso de las parejas, el problema que tenemos la mayoría es que no sabemos cómo comunicarnos. Sin embargo, según la psicología, existen formas efectivas para mejorar la comprensión en nuestras relaciones.

Primero, sé consciente al hablar. La forma en que expresamos nuestros sentimientos y necesidades tiene un impacto en cómo los demás los perciben y responden a ellos. Una técnica efectiva es comenzar las frases por "yo" en lugar de "tú". Esta forma de comunicación se centra en nuestras propias experiencias y emociones, en lugar de parecer acusatoria.

Sé consciente al hablar.

Por ejemplo, en lugar de decir "Tú nunca me escuchas", podrías decir "Yo me siento ignorado cuando no prestas atención a lo que digo". Este cambio sutil es poderoso y abre un espacio para una conversación más productiva y comprensiva. Utilizar "yo" refleja nuestros sentimientos, percepciones y experiencias.

El segundo paso es centrarte en el problema específico en lugar de sacar a relucir todos los problemas acumulados de la relación. Durante una discusión, puede ser muy tentador desenterrar todos los conflictos pasados y lanzar una lista de quejas. Sin embargo, esto solo sirve para abrumar y confundir a tu pareja, haciendo que la conversación se desvíe y pierda su propósito original. En lugar de ello, es más constructivo centrarse en un problema a la vez. Por ejemplo, en lugar de decir "Siempre dejas el lavaplatos sin poner", podrías decir "Me gustaría que pusieras el lavaplatos sin que te lo tuviera que pedir".

Olvídate del pasado.

Hay que reconocer que tanto tú como tu pareja están influenciados por experiencias pasadas que pueden afectar la dinámica actual de la relación. Estos recuerdos y sentimientos del pasado pueden desencadenar conflictos si no se manejan con cuidado. Ser consciente de este hecho puede ayudarte a ser más empático y comprensivo con las reacciones de tu pareja.