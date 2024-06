Así adelgazarás sin hacer mucho ejercicio

Si bien muchas veces adelgazar se toma como una cuestión estética, lo cierto es que trae diversos beneficios para la salud, más si se complementan una dieta equilibrada con una rutina de entrenamientos regular. Sin embargo, bajar de peso no es tan fácil, ya que en ocasiones por más esfuerzos que se hagan no hay resultados visibles inmediatamente. No obstante, si eres de ese tipo de personas que tampoco le agrada realizar tanta actividad física, existen técnicas para lograr este objetivo sin hacer mucho ejercicio.

Adelgazar requiere de tiempo y perseverancia, y si te parece que no llegas a perder los kilos que deseas con los métodos que pones en práctica, lo único que tienes que hacer es evitar consumir ciertos alimentos que hinchan el vientre y realizar ejercicios puntuales.

Adelgazar es una tarea difícil. Foto: Shutterstock

En ese sentido, lo que debes hacer es ingerir menos calorías. Según la nutricionista Kimberly Gomer, “tienes que quemar más calorías de las que comes. Si consigues crear un déficit de calorías y mantenerlo, perderás el exceso de grasa en cualquier parte del cuerpo". Por ello, hay que eliminar el azúcar, ya que en ella están muy concentradas la calorías y no aportan ningún valor nutricional. Lo que te hace este producto es aumentar kilos y acumular grasa en el cuerpo.

Po otro lado, la experta indicó que alimento debes eliminar de tu plan alimenticio. "Para acabar con la grasa del vientre, debes eliminar de tu dieta el pan y arroz blanco, y sustituirlos por alimentos integrales, como la avena, la cebada, la quinoa o el arroz integral", indicó.

Las flexiones son un buen ejercicio para eliminar grasa corporal. Foto: Shutterstock

En cuanto a los ejercicios debes practicar ejercicios de fuerza, para que la pérdida de calorías sea constante ya que desarrollarás masa muscular que quema calorías rápidamente. También están los ejercicios a intervalos de alta intensidad (HIIT), que son efectivos para disminuir la grasa del cuerpo. Rutinas como sentadillas o flexiones, con intervalos de descansos te ayudarán a perder peso. Finalmente, para bajar de peso también puedes implementar el NEAT, que significa en inglés "non-exercise activity thermogenesis". Esta es una técnica que consiste en convertir las actividades domésticas en ejercicios físicos, como la jardinería, por ejemplo, entre otras tareas de la casa.